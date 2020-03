Rosa de los vientos

La atención a la salud debe ser integral

… Esa violencia irreprimible, lo demuestra plenamente, no es una absurda tempestad ni la resurrección de instintos salvajes ni siquiera un efecto del resentimiento: es el hombre mismo reintegrándose. Esa verdad, me parece, la hemos conocido y la hemos olvidado: ninguna dulzura borrará las señales de la violencia; sólo la violencia puede destruirlas”.

(Jean-Paul Sartre. Prefacio. Los Condenados de la Tierra. Frantz Fanon)

La atención integral de personas (psicológica y psiquiátrica) en materia de salud aparece temerosamente en la norma, pero como una diligencia particular, relegando el Estado la atención masiva. Los jóvenes que se auto infringen la muerte y consumidores de drogas, la cantidad pasmosa de adolescentes y jóvenes que embarazan las filas de la criminalidad ante las necesidades impuestas, y el catálogo de conductas que están ocupando lugar en la relación social como normales, es la emergencia del estado de Guanajuato.

No existe forma alguna de que los pobladores en el territorio nacional eludan los efectos de la violencia desde la percepción de la realidad, que incluyen los hechos y lo que se socializa respecto de ellos, ni tampoco en la discriminación que hacen las personas de las prácticas y su reflejo en el comportamiento.

Lo que está sucediendo con la inseguridad, violencia e impunidad en cada uno de los centros de población nos afecta sensiblemente, aunque de manera diferenciada. Los guanajuatenses tienen casi una década de estar viviendo bajo está presión psicológica que ya merecen la atención sin soslayar los estudios convenientes.

No hay proyectos, o no se exhiben, para el servicio de salud integral que abarque la atención psicológica y, de ser necesaria, la psiquiátrica. Y lo preocupante, la universidad pública y los centros de estudios superiores y de investigaciones asentadas en territorio guanajuatense no ponen las luces en el túnel. Los grados de violencia suben, aunados a los apuros de otra especie; el comportamiento de los guanajuatenses se modifica para inscribirse en las condiciones difíciles; los pobladores piden auxilio desde hace años que los gobiernos en turno no divisan por la falta de sensibilidad -ni atienden- pues sólo miran el riesgo en su fase terminal.

La violencia familiar y entre policías de diversas corporaciones; en la escuela y en los medios de información; los conflictos entre autoridades y actores de las organizaciones sociales; la violencia contra las mujeres y menores de edad en cada una de las actividades, es la realidad, la verdad.

Encontrar la solución en la unidad familiar es complejo pues evolucionó; sin embargo, no se puede abandonar el laberinto con ruta trazada por modelos, programas que la autoridad estatal cazó en las entidades y el orbe, tratando con ello de ganarle a la inseguridad. En el último de los casos, muy especial, si acaba la inseguridad y violencia quedan las experiencias y salud mental dañada por las vicisitudes.

A pesar de los grandes males, lo que más preocupa a la población en los municipios y comunidades son las agresiones a las personas con la pérdida del patrimonio y, ante la falta de seguridad pública de parte de los gobiernos, la gente se organiza en familia, grupos de vecinos y otras formas que abarcan la contratación de seguridad privada, amén del que decidió tomar un arma para encarar a sus agresores. Ante la necesidad comprada de la autoridad, se ha legislado sobre la legítima defensa por el cual se entregó la patente a la ciudadanía: el morador de una vivienda se protege del intruso sin ser procesado penalmente.

En el extremo, quienes no sólo en sus casas les responden a los criminales que los agreden y consiguen herirlos o quitarles la vida, la mayoría de la población responde motivada: se lo merecían, la idea de venganza le gana a la de justicia.

Los gobiernos encargados de proveer seguridad pública, federal, estatal y municipales, ante la avalancha de delitos, encontraron acomodo con repuestas inmediatas hasta con el silencio cómplice de la criminalidad que libra tribunales y no es colocada en la balanza obligatoria de las Fiscalías Autónomas y la Administración de Justicia.

Con la irrupción de quejas que cuestionan la impunidad por los medios que sean, las respuestas se las devuelven de manera violenta, que se traducen en uso de la fuerza, menosprecio y agresión verbal, hasta cárcel para la ciudadanía; osadía pagada con delito de “terrorismo”.

El asomo de tareas a favor de la salud mental es por épocas, cuando los efectos son perversos para inscribir la desgracia en que han caído los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, menores de edad, utilizando las encuestas a fin de ejercer la condena.

Las ocasiones que se habla de la cuestión, es cuando la violencia los alcanzó con intrusión del crimen organizado en los “Anexos” donde secuestran o asesinan pacientes, entonces sobreviene la gritería para dar oportunidad a las partes en el problema de opinar, mientras topan con el modelo que sirva, percibiendo un fenómeno social que termina en el terreno familiar y desde ahí, se quiere resolver una cuestión nacida en el tráfico de drogas.

“La Grandeza de México” y su clúster automovilístico más grande en el país, tienen casi la misma proporción de población en la pobreza, pero tienen dos años, 2018 y 2019, en primer lugar nacional por homicidios dolosos; el estado podría serlo en 2020 por los asesinatos en enero, a menos que la respuesta radical de los tres niveles de gobierno aplique el golpe de mano, radical, y consiga atemperar la inseguridad y violencia en once meses.

Topografía

Agrimensura. Viene de la feria.

Cuentan los actores políticos que la imposición del boleto de entrada de 70 pesos a la Feria Estatal de León… tuvo pecado de origen, pues para su anuencia en el Consejo Directivo del Patronato que presiden, Juan Carlos Muñoz y Héctor López Santillana, ofrecieron a cada consejero, diez pases para el palenque, diariamente.

Aún no se tiene a ciencia cierta el total de boletos que les dieron a los distinguidos miembros. Pueden decir que la caída del total de asistentes a la feria se debió al escándalo que Profeco le hizo al ticket; pero la clave del daño podría estar en la forma que se impuso. A investigar…