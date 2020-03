Rompen celayanses cuarentena

Martín Rodríguez

Celaya.- Es el segundo día de cuarentena y muchos ciudadanos siguen realizando sus actividades normales, las madres de familia aprovechan para que sus hijos las acompañen al supermercado o realizar trámites a las oficinas de gobierno, o hasta aprovechan para distraerse en el Jardín o en los parques que hay al aire libre en la ciudad.

A pesar de que se adelantó el período vacacional para resguardar a los alumnos de los diferentes niveles educativos desde el pasado martes y así evitar contagios de coronavirus COVID19, en las calles hay decenas de niños conviviendo entre ellos y sus padres aprovechando el tiempo.

“Pues aún no hay casos en Celaya, no creo que sea muy grave que me haya traído a mis hijos al centro, es para que se distraigan y no los puedo dejar solos mientras que venía al banco, andábamos aquí en el centro y aprovechamos para comernos unas empanadas”, señaló Margarita Trejo.

Durante toda la mañana y tarde de este martes se pudo apreciar a niños acompañados de sus padres de familia en el Jardín principal, la Alameda, las diferentes calles, camiones de transporte público y distintos sitios públicos donde centenas de personas realizaron sus actividades cotidianas como si efectivamente estuvieran de vacaciones y no en cuarentena.

“Aún no hay enfermos en Celaya, yo creo que más bien quieren alarmar a la gente, creo que tiene mucho tiene que ver con la fe que tengas y que tan sano eres”, dijo Maricela López madre de familia.