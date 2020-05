Rompe récord Guanajuato con contagios de COVID-19

Fernando Velázquez

Guanajuato. – Todavía no hay condiciones en Guanajuato para el regreso presencial a clases, aseguró el secretario de Salud en el estado, Daniel Díaz Martínez, quien pidió a los padres de familia su comprensión ante esta decisión.

Explicó que si bien los niños no se ponen tan graves por el covid-19, sí pueden ser canales de contagio hacia sus familiares y ahí radica el riesgo que implicaría regresar a las clases presenciales.

Declaró en entrevista con TV4: “En este momento todavía no están las condiciones para ya poder planear un regreso a la escuela de los niños y jóvenes, todavía nosotros estamos en la fase más alta, podemos ver cómo esta semana prácticamente de 40 casos no bajamos, necesitamos saber el comportamiento y se suman todos los días municipios que antes no tenían casos”.

Quizá te interese:

G.R