Rompe enero récord histórico de homicidios en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-

La décimo primera edición del Rally de la Salud 2020, dio inicio en la comunidad Llanos de Santa Ana con acciones que beneficiarán a más de 19 mil personas de 28 comunidades por las que pasa el Rally México 2020.

En el acto, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez señaló que esta estrategia implementada en coordinación con la Secretaría de Salud y el Rally México 2020 busca mejorar las condiciones de salud de los habitantes de los poblados, por lo que se promueve el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables.

No estamos peleando

Refirió que durante muchos años el Sistema de Salud en Guanajuato ha crecido muy por arriba de la media nacional que hace que esta entidad se distinga.

“De ahí que como dijo el alcalde (capitalino) nosotros no estamos peleando, pero sí insistiendo en que no se nos trata de la misma manera, que no se generalice (…) tan sólo en los últimos 5 años ya van más de 150 clínicas nuevas y eso la verdad no lo ha hecho nadie, la inversión que ha hecho Guanajuato para tener un patrimonio propio es muy diferente a lo que se hacen otros estados. A Guanajuato no se le ha considerado en ese plan nacional de salud y no nos parece que sea justo, porque estamos haciendo bien las cosas”, señaló el secretario.

Manifestó que se trata de la salud de niñas y niños así como del resto de la población, por lo que deben quedar fueran los partidos políticos.

“Es agradecimiento”

Por su parte, el director del Rally México 2020, Juan Suberville, dijo que el Rally de la Salud es una agradecimiento a las poblaciones por donde cruza la justa automovilística, “sabemos que durante tres días, ponemos en jaque esas comunidades porque le pedimos de no salir a las calles, de no moverse, de estar pendiente, entonces se pensó en esta forma de regresarles el trabajo que hacen ustedes”.

Señaló que aunado a ello, se lleva a cabo la rehabilitación de los caminos que una vez que concluye el rally se mantienen para el beneficio de los pobladores.

Durante el arranque del Rally de la Salud se llevaron a cabo actividades de prevención, promoción de salud, atención médica, dental y se canaliza a aquellos que lo necesitan a las diversas clínicas.

Reparten apoyos

Además se entregaron apoyos como bastones y andaderas para adultos mayores, calzado y sillas de ruedas a niños con discapacidad; uno de los más emocionados al recibir su apoyo fue Héctor Samuel García Jasso, de 13 años de edad.

LC