Rompe compromiso de clínica de hemodiálisis

Se excusa el alcalde Ricardo Ortiz de ahorrar en el erario; aceptarán pagar hospitales particulares para apoyar a los enfermos que lo requieran

Nancy Venegas

Irapuato.- La clínica de hemodiálisis que prometió el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez durante la campaña electoral no se construirá este año. El primer edil, confirmó que el Municipio subrogaría los gastos para que los pacientes reciban los tratamientos en clínicas particulares. Se analiza si los beneficiarios aportarían un porcentaje para recibir la hemodiálisis.

Buscamos cómo brindar el servicio sin que le cueste mucho más al erario, es decir aquí lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a recibir hemodiálisis, entonces una posibilidad que estamos revisando es subrogar el servicio, hay clínicas particulares que nos han dicho que pueden ofrecer el servicio y a lo mejor hasta más barato de lo que puede salir” Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde

“No se realizará hasta que no veamos cómo están las cosas, no creo que sea prudente ahorita, la prioridad es dar el servicio con eficiencia y de beneficio para la gente pero a lo mejor gastando lo menos posible.

Ya veremos si construimos una clínica pero por lo pronto no con el presupuesto que se designó para el 2019”, dijo al señalar que no se tiene proyectado la construcción y equipamiento de la clínica, debido a que no hay certeza por los ajustes presupuestales.

El Municipio subrogaría el gasto de los tratamientos para pacientes de escasos recursos a clínicas particulares especializadas. Lo que representaría una inversión menor para la presidencia, pues por lo pronto no se realizará un proyecto.

Este modelo ya se ha implementado con resultados positivos en otras localidades como León y San Luis de la Paz.

Ortiz Gutiérrez dijo que en los próximos días el Municipio, firmaría los convenios con las clínicas particulares que brindarían la hemodiálisis, pues aún no se define si los beneficiarios tendrían que cubrir algún porcentaje para recibir el tratamiento.

“Nosotros queremos no entrar en un mecanismo asistencialista, sino de apoyo y en ese sentido creo que darles el servicio por lo menos a la mitad creo que sería un avance importante”.

La Presidencia municipal y el DIF han apoyado con recursos económicos pacientes de escasos recursos que han solicitado la ayuda.

*EZM