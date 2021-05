ROMERO POR ROMERO EN EL PAN

LA IMAGEN DEL DÍA

Juan Carlos Romero Hicks, anda en plena campaña por la reelección por la diputación federal y tiene amplias posibilidades de ganar otra vez su distrito pero ya se puede ir despidiendo de la posibilidad de ser ratificado como pastor de los diputados panistas en el Congreso federal.

Es más, ya en el blanquiazul las apuestas son doble contra sencillo a que Jorge Romero Herrera será el siguiente coordinador en San Lázaro.

Quizá solo una estrepitosa caída en las expectativas que tiene el blanquiazul en la cosecha de curules en distritos federales podría impedirlo porque es la primera carta que tiene en mente, el dirigente nacional Marko Cortés. Si el PAN fracasa en su aspiración de buscar más curules en esta elección, el cargo del jefe panista podría estar en riesgo.

Entre jueves y sábado, Romero Herrera, estuvo en Guanajuato para acompañar a candidatos panistas en la localidad en sus labores de proselitismo.

Él es diputado actualmente y fue nombrado coordinador de agenda legislativa por Cortés, una suerte de validación para su candidatura a ser el coordinador siguiente en San Lázaro. Acompañó a Lorena Alfaro en Irapuato, a Alejandra Gutiérrez en León y el viernes por noche, cenó con varios candidatos y diputados en un restaurante de la Casa de Piedra.

Ahí estuvieron entre otros, Jorge Romero (homónimo y candidato local), Justino Arriaga, Jorge Espadas, Fernando Torres, Elhier Cinta y la exsecretaria particular del gobernador, Diana Gutiérrez quien busca ser diputada federal por la vía plurinominal.

Otro que busca la coordinación es Santiago Creel Miranda aunque no tiene muchas posibilidades en el equilibrio de las tribus panistas a menos que el blanquiazul se desplome.

Para ponerle número a la casa, las proyecciones optimistas en el PAN dicen que podrían ganar 120 de 300 distritos; las más realistas ubican la aspiración en 100 y las más pesimistas aseguran que podrían quedarse en las 81 que ganaron en 2018.

Si se dan los 2 primeros escenarios, Marko Cortés puede respirar hondo y mantenerse como dirigente pero si la cosecha se acerca más a la de hace 3 años va a poner sus barbas a remojar y Santiago Creel puede tener opciones.

Se sabe que Romero Herrera se reunió el mismo sábado con el gobernador Diego Sinhue y que juntos ya trazan acuerdos para lo que viene en el panismo.

Rodríguez Vallejo quiere entregar otro carro completo en lo federal con los 14 distritos ganados. Por lo pronto, para el PAN hay quienes dicen que el único foco amarillo ahora es uno de los 2 distritos que están en Celaya aunque otros creen que el de Justino Arriaga está también tambaleándose.

Salamanca como Municipio sí sigue mostrando malos números aunque Arriaga Rojas, cree que Villagrán y Juventino Rosas, más la alianza con el PRI y el PRD que ahí sí existe, lo sacarán a flote.

RECORDAR ES VOLVER A GRILLAR

JUAN CARLOS MUÑOZ: DE LA LICENCIA A LA FERIA, SIN PREMIO MAYOR

Hace exactamente 2 años, Juan Carlos Muñoz Márquez solicitaba licencia al cargo de diputado federal de manera intempestiva porque tenía al alcance de la mano la posibilidad de ser el Patronato de la Feria de León.

Pese a la oposición manifiesta del Consejo Coordinador Empresarial de León, la bendición mayor del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pesó muchísimo más.

Pero la bendición tenía sus límites. El respaldo de Diego Sinhue alcanzaba para ponerlo en la Feria pero no para encarrilarlo como candidato a la alcaldía de León, el gran sueño del Castor desde hace muchos años.

Muñoz Márquez lo negaba todo. Que regresaba por asuntos personales. Que si lo habían invitado de la Cruz Roja y el Banco de Alimentos, agrupaciones civiles en donde ya ha trabajado pero que no quería.

Menos de 60 días después, los pronósticos se confirmaban. Con la oposición de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, Muñoz Márquez llegaba al Patronato de la Feria con todo y la etiqueta de prospecto panista para la alcaldía 2021.

De hecho, esa fue la gran objeción de algunos liderazgos empresariales que celebraron que Muñoz Márquez o el PAN les haya dicho que no sería la plataforma para un cargo de representación popular.

Lo de Muñoz Márquez es muy curioso. Algunos empresarios se sorprenden de la ascendencia que tiene con el gobernador Diego Sinhue y se preguntan de qué tamaño son los compromisos con este empresario que pertenece a un grupo poderoso económicamente y que ha apoyado al PAN desde hace mucho tiempo.

Y esa empatía entre Muñoz Márquez y Diego Sinhue no es del agrado de una parte de los hombres del dinero que no simpatiza con el estilo de ejercer el poder de Juan Carlos Muñoz.

Si Alejandra Gutiérrez gana la elección del próximo 6 de junio, lleva en su cabildo a uno de los críticos principales del presidente de la Feria: José Arturo Sánchez Castellanos. Si no los mantienen lejos, se van a dar sus agarrones, tiro por viaje.

DEBATES IEEG: LOS DESAIRES DEL PAN Y EL DESINTERÉS DEL VERDE

EL COBRE. Apenas estamos en los primeros días de la realización de debates organizados por el IEEG pero ya podemos percibir que algunos candidatos del PAN no tendrán ningún reparo en negarse a ir a estos encuentros que promueve el árbitro electoral si juzgan que no les conviene. Y como no es obligatorio, asistir, se lo pasan por el arco del triunfo. La gran sorpresa la ha dado el Verde que los ha desairado casi todos.

CONTRASTES. De los 6 debates de elecciones municipales realizados hasta el pasado sábado 8 de mayo, los candidatos azules declinaron participar en San Diego de la Unión y Silao, 2 municipios que actualmente gobiernan. Sin embargo, el Verde ha sido el máximo ausente pues no ha estado en ninguno de esos 6 encuentros aunque ayer por la tarde su candidata ya fue al de San Luis de la Paz,

CASI LA MITAD. En el primer municipio, Diego Leyva Merino, alcalde con licencia que busca la reelección decidió no participar en el primero de los debates que se realizó el pasado jueves por la tarde que reunió a 5 aspirantes: de Morena, Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas, Va por Guanajuato (PRI y PRD) y Movimiento Ciudadano. Además del panista, no acudieron los aspirantes del PT, del Verde y Fuerza por México.

HUIDIZO. Por su parte, Alejandro Peña Gallo no participó en el debate promovido por el IEEG el sábado anterior en Silao y en el que intervinieron 8 de los 10 candidatos registrados. Acudieron los candidatos de NA, MC, Redes Sociales Progresistas (RSP), Morena, Va por Guanajuato, (Encuentro Solidario), Fuerza por México (Fx M) y un independiente. Además de Peña Gallo, no acudió el abanderado del Verde.

PRESENTE. Hasta el sábado solo se había realizado un debate de candidatos a diputados, el del distrito II con cabecera en San Luis de la Paz en el que sí participó el panista Armando Rangel, aspirante que busca la reelección al Congreso del Estado y que debatió con 7 aspirantes.

NUTRIDO. Hasta el momento, el debate que ha reunido más participantes es el de Salamanca en el que participaron 9 candidatos de los 11 candidatos (6 hombres y 3 mujeres)

CONGESTIONAMIENTO. Ahí sí fue Isaac Piña del PAN; también Coral Valencia de la coalición Va por Guanajuato que integran PRI y PRD, Diego Calderón de MC, Beatriz Hernández de PT, César Prieto de Morena, Luisa Silva de Encuentro Solidario, Benito Pérez de Fuerza por México y los independientes Manuel Cabrera y Carlos González. No estuvieron ni Verde ni Nueva Alianza.

EL RESTO. En el de Victoria acudieron 6 de 8 candidatos. No asistieron ni Verde ni Movimiento Ciudadano pero sí fueron PAN, PRI, PT, NA, PES y RSP. Los que menos candidatos han reunido son los de Santa Catarina y Doctor Mora pues en cada uno de ellos solo participaron 4 contendientes. De hecho, en el de Santa Catarina solo participaron mujeres: Sonia García del PAN, Petra Barrera de Va por Guanajuato, Josefa Barrera de Morena y Gabriela Guerrero de Encuentro Solidario. Faltó la del Verde Cecilia Félix.

MINORÍA. En el de Doctor Mora, fueron mayoría los ausentes pues solo acudieron los candidatos de Morena, PAN, PRD y Fuerza por México y se ausentaron 5; del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, de RSP y de PES

VOLUNTARIO. Lo más llamativo es la ausencia de los candidatos del partido Verde que no están precisamente en jauja o que se sepa, en caballo de hacienda para que se den esos lujitos. Su dirigencia estatal dice que ellos no obligan a nadie. Ya veremos.

LA DEL ESTRIBO….

El Instituto Estatal Electoral de Guanajuato ocupa junto a los órganos locales electorales de Estado de México, Querétaro y Tamaulipas, el bloque de institutos en el país que no han aprobado con carácter de obligatorio, acciones afirmativas para diversos grupos en situación de vulnerabilidad.

Una tabla difundida por el Instituto Nacional de Elecciones sobre el avance de los órganos locales electorales y el propio INE en la aprobación de acciones a favor de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, personas jóvenes, de diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero y adultas mayores, el IEEG solo incluye aprobación de acciones afirmativas obligatorias para indígenas y en ninguna otra.