Guanajuato.- Respecto a los recursos asignados los dos sindicatos de la Universidad de Guanajuato y la negativa a de transparencia para informar el ejercicio del dinero asignado, Juan Carlos Romero Hicks, diputado Federal del PAN en el Congreso Federal y Coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, manifestó no tener información sobre el tema por lo que se reservó de emitir su opinión.

“No tengo una opinión informada y, me conocen, cuando no tengo información prefiero no opinar. La Ley es muy clara, hay un derecho de asociación en donde ninguna autoridad puede entrometerse, hay un derecho de negociación colectiva en donde nadie tiene derecho a meterse salvo las partes contratantes y son ellos los que tendrían que hacer las explicaciones”.

Esto luego de que Correo publicó que en seis años la UG ha repartido 232 millones 487 mil 674 pesos del erario para cubrir gastos de sus dos sindicatos: Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la UG (ASPAAUG) y asociación sindical de trabajadores administrativos (ASTAUG), y de señalar que en el 2020 uno de estos sindicatos recibió más de 30 millones de pesos para su operación, pese a que debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 se cancelaron prácticamente todas las actividades.

Además de señalar que de manera particular el ASPAAUG se negó a proporcionar información sobre los recursos que la UG les entregó este 2020 argumentando que el año aún no concluye.

Por ello, Romero Hicks sí señaló que en el tema de sindicatos y el gasto de los recursos que le son asignados ninguna autoridad puede “entrometerse” y resaltó que los estatutos y mecanismos internos de las asociaciones establecen las formas y medios dónde harán públicas sus cuentas.

“La Ley General de Transparencia que aprobamos cuando estaba en el Senado de la República establece que la información de los Sindicatos Públicos es abierta, luego entonces está sujeto al derecho a la información y de los propios mecanismo internos de los sindicatos y en sus propios estatutos se establecen las formas en donde ellos harán públicas sus cuentas”, acotó el político albiazul.

Ocurrencia arbitraria los altos salarios de Diputados de Morena

Respecto al salario que perciben los Diputados de Morena en Guanajuato, Romero Hicks calificó esto como una “ocurrencia improvisada” de parte de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y resaltó que el hecho de que sean mayoría parlamentaria no significa que puedan tomar decisiones arbitrarias pues apuntó que es un tema de Constitucionalidad no de mayorías.

“Es una reflexión de antaño, se hizo una reforma Constitucional en el 2011 en donde se pone esta previsión de que nadie puede tener un ingreso superior al Presidente de la República (…) en una ocurrencia improvisada él (AMLO) se puso un salario, ni siquiera consultó a nadie y el que tendría que tener atribuciones para poner el salario del Presidente es la Cámara de Diputados Federal, no es el señor Presidente de la República, pero ya conocemos su estilo (…) hay un techo que no puede ser superior al Presidente de la República, el cual yo respeto, pero el reto es que esa cantidad (111, 990) el Presidente se la auto impuso de manera arbitraria”.

PEF 2021 es una catástrofe: Carlos Romero Hicks

Lo anterior lo manifestó el Diputado Federal panista durante una rueda de prensa en la que también habló del Presupuesto de Egresos Federal 2021, al que calificó como una “catástrofe” y lamentó que se haya aprobado pues señaló que muchos de los recortes afectan directamente al estado de Guanajuato sobre todo en materia de obra pública, temas de seguridad y programas sociales.

“Lamentable ya se aprobó el presupuesto, es una catástrofe de presupuesto; tiene muchos déficit, no tiene un gramo de federalismo ni de municipal, no atiende la pobreza, ni la desigualdad, la economía, el ingreso familiar, no hay dinero para la vacuna y la pandemia, hay muchos problemas de por medio”.

Cuestionado sobre si los incrementos a los programa de apoyos sociales que otorga gobierno Federal asignados al estado de Guanajuato podrían temer una tendencia política considerando que el 2021 será años electoral, Juan Carlos Romero dijo que es una tema que habría que analizar desglosando los datos de gobierno Federal, Estatal y municipal pues dijo que la Constitución en el artículo 134 establece los criterios bajo los cuales se debe regular ese tema: Economía, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad y Honradez.

