Gilberto Navarro

Guanajuato.- El diputado local, Rolando Alcántar hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Fiscalía General de la República realmente investigue el crimen organizado que es la causante de los homicidios en el estado.



Lo anterior, al referirse al ataque en Celaya en el que nueve personas fueron asesinadas mientras se encontraban en un velorio

Dijo que, si la detención de los líderes de un grupo criminal que opera en la región Laja-Bajío ayuda a bajar la criminalidad, es necesario generar políticas públicas de prevención para evitar que siga la pugna entre asociaciones delictuosas, para esto se requieren recursos y es precisamente en este rubro en donde el Gobierno Federal ha desatendido a Guanajuato.

“Tiene que ser una estrategia integral, cuidar que no haya evolución de otro cartel, que no haya quien quiera ocupar esos espacios, pero también apostarle mucho a la prevención social, aquí no hay política pública que funcione si no va acompañada de recursos, todo mundo sabemos que la Federación nos tumbó el tema de FORTASEG, que era recurso para 17 municipios, los más grandes y con mayor incidencia criminal”

Señaló que los esfuerzos en materia presupuestal que ha realizado el Gobierno del Estado, han sido importantes, sin embargo, son insuficientes sin el apoyo de la Federación.

En este sentido, sostuvo que la administración de Andrés Manuel López Obrador, debe de incidir en Celaya, no solo con el envío de Fuerzas Federales, sino también con una eficaz investigación de los delitos por parte de la FGR.

Esto, a razón de que los homicidios se derivan de actividades criminales del fuero federal, aseguró el legislador.

“Un llamado muy especial y en su momento lo haremos de manera formal para que sea un exhorto, no nada más la presencia de más Fuerzas Federales, que es importante, pero que vengan con la indicación de trabajar sobre los delitos de competencia Federal que se han visto limitados y también la presencia de la Fiscalía General de la República, la SEIDO, que es la parte que se dedica a la parte de la investigación y combate de la delincuencia organizada, el presidente de la República, mencionó que los homicidios en un gran porcentaje, tienen que ver con crimen organizado, con mayor razón se requiere una respuesta inmediata de la FGR para que la SEIDO haga presencia y haga la investigación y erradique la delincuencia organizada en Guanajuato”.

Sin embargo, afirmó que para mejorar la situación de inseguridad que prevalece en la entidad, es necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno.

Por último, lamentó los hechos e hizo un llamado al esclarecimiento sin criminalizar a las víctimas de la masacre en el velorio de Celaya.

“Es un tema muy lamentable, como autoridades tenemos la obligación de responder a este tipo de situaciones, buscando contener y erradicar el homicidio doloso, es lo más importante que tenemos que proteger es la vida, independientemente de cualquier circunstancia o de la cualidad de la víctima o el victimario”.



MD