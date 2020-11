Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante el homicidio de un total de 79 policías en este año, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Rolando Alcántar Rojas manifestó que se analiza la posibilidad de presentar una iniciativa a fin de que los elementos policiales puedan portar su pistola en todo momento.

El legislador del PAN aclaró que aún no se tiene nada concreto en el tema, no obstante, afirmó que los diversos ataques a policías en el estado ameritan que se legisle en la materia.

El número de oficiales abatidos en este año mantiene a Guanajuato en la primera posición a nivel nacional en el tema y es que, en promedio en esta entidad, es asesinado un policía cada cuatro días.

Rolando Alcántar manifestó que ante estos hechos se ha estudio el plantear la portación permanente del arma de cargo ya sea a través de la iniciativa de Ley del Servicio Policía de Carrera o de la Ley del Seguridad Pública.

“El explorar de manera debida que el arma de cargo para un policía con todo y las responsabilidades que ello amerita sea permanente, es decir que siempre la estén portando, es decir, es un tema que traemos en análisis, que estamos buscando la manera de poderlo justificar, de manera adecuada por todos los preceptos desde la Constitución, hasta las leyes generales, pero también en la viabilidad, administrativa, pero si es un tema que hemos platicado y que creemos hoy por hoy necesario”, señaló.

Dijo que se trata de un asunto complejo en virtud de que las licencias de portación de arma de fuego para las corporaciones policiales son colectivas, es decir que solo se permiten para cuando están en la función del cargo, por lo que la pretensión de que los policías puedan portar sus armas incluso cuando están francos, generaría otro tipo de procedimiento para obtener una licencia de portación de arma de manera distinta.

Además, se está analizando incluir una propuesta para plantear la necesidad u obligación legal de que forzosamente los policías que salgan a campo lo hagan con un chaleco antibalas vigente y adecuado y su arma.

El último hecho registrado, fue el pasado domingo cuando una oficial del municipio de Celaya fue asesinada cuando acababa de salir de su turno; el delito se cometió cuando la policía estaba sola en un paradero esperando el camión que la llevaría a su casa, cuando le dispararon desde una moto.

“Una sociedad que no cuida, que no respeta, que no valora, que no considera la labor policial está condenada a tener una descomposición fatal y en ese sentido tenemos que involucrarnos todos”, dijo Alcántar Rojas.

Que se revisen las circunstancias

Por su parte, el diputado del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo mencionó que es necesario revisar las circunstancias de cada uno de los casos y en aquellos en donde los oficiales fueron abatidos en el cumplimiento de su deber, debe haber una responsabilidad de quienes llevan a cabo las capacitaciones.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado dijo que sin duda hay una responsabilidad de las autoridades que establecen los protocolos y la capacitación a los policías, no obstante, manifestó que es un tema complejo y preocupante por todas las causas que pudieron ocurrir para que un elemento policial fuera asesinado, es decir, ya sea en el cumplimiento de su deber, porque no tuvieron los cuidados o incluso las herramientas suficientes para la protección de su vida.

Manifestó que, aunque no se pudieran generalizar los motivos por los que los policías son abatidos, “lo que sí puedo generalizar es lo lamentable de los hechos, lo triste que en Guanajuato nuestros policías están siendo abatidos, siendo por la delincuencia organizada o ya sea por las circunstancias en que ellos se vieron inmersos y por qué fue eso que estuvieran inmersos en circunstancias distintas a las de su oficio”.

No obstante, reiteró que, al englobar el tema, para evitar estos hechos los policías deben capacitarse más y mejor, contar con un entrenamiento de primer lugar y responsabilidad a quienes los instruyen.“Me gustaría decir que ojalá que todos hubieran sido en el cumplimiento de su deben que no anden en otras cosas, porque también por eso puede ser una línea que investigar si estaban todos en cumplimiento de su deber o qué paso”.

Finalmente, Isidoro Bazaldúa apuntó que la Fiscalía General del Estado debe esclarecer los motivos por los que los policías están siendo abatidos o en qué circunstancia perdieron la vida, “y con base a eso, nosotros poder emitir una opinión”.

