Roig está desesperado, contesta Carlos Ortiz

El edil por el Verde asegura que la denuncia de Emilio Arellano es para justificar su mal trabajo como presidente del Implan también arremetió contra la directora del Implan, Esther Arteaga

María Espino

Guanajuato.- En respuesta a lo dicho por el regidor sin partido Emilio Arellano Roy, el edil del PVEM Carlos Ortiz Montaño, dijo que su contraparte se quiere justificar de que hasta el momento no ha hecho un buen trabajo como presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Ayer correo publicó una declaración del regidor independiente en contra del edil del Verde por ser el presunto responsable de que hasta la fecha no se haya aprobado la convocatoria a consulta pública el Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial municipal (POET).

El regidor Jaime Emilio Roig es un ‘pájaro nalgón’, que quiere levantar vuelo cuando él sabe que no va a poder queriendo buscar responsables para esto. Yo he sido muy claro al precisar por qué el Plan de Ordenamiento no pude salir (…) ” Carlos Ortiz Montaño, Regidor del PVEM

Ortiz también arremetió contra María Esther Arteaga, titular del Implan y dijo que ella sabe perfectamente la serie de errores que hay en el borrador del POET “y que no ha hecho nada para remediarlos, que se ha contradicho en repetidas ocasiones diciendo fechas en las que se supone estará terminado y no cumplen” por lo que instó a que mejor deberían de renunciar dignamente los dos al cargo que ostentan.

“Agradezco a Jaime Emilio que vea lo que su servidor puede lograr cuando se trabaja y se habla con hechos (…) lo que he venido pidiendo es que los colegios se involucren de manera directa, lo cual el presidente (Edgar Castro) y la misma directora del Implan no lo han permitido”, aseguró.

Carlos Ortiz hizo un recuento de las declaraciones que Maria Esther Arteaga ha hecho públicamente, donde incluso menciona que el estudio que elaboró la Universidad de Guanajuato es obsoleto y que pedirá al secretario de Ayuntamiento modificar el tema, pero tiempo después difunden avances del POET, por lo que dijo que no hay coherencia entre lo que dicen que no está listo y después casi se entrega.

“Vemos a un regidor desesperado, a una directora desesperada o mintiendo al Cabildo (…) este regidor sus palabras se las come el viento (…) él debe saber que su trabajo no lo vale, que no lo puede sacar en tres meses y aquí están los resultados”, externó.

El regidor, notablemente molesto, dijo que se debe recordar quién es Emilio Arellano, “es una persona que renunció al partido que lo hizo regidor (Morena), es una persona que quiso renunciar a la Comisión de Educación (la cual preside), una persona que instó a los trabajadores de Casa de la Cultura a hacer huelgas, creo que este tipo de personas no las deberíamos tener en la administración pública, porque genera un caso donde no lo hay (…)”, indicó.

“Yo propondría al alcalde que quite a este regidor de la Junta de Implan y analizar (el trabajo) de la directora del Implan, que ha sido un obstáculo para que este documento venga bien para la ciudadanía”, finalizó.

*EZM