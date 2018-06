Rogelio Gutiérrez será un diputado interesado en mejor el medio ambiente de Salamanca

Gutiérrez Arredondo, se ha comprometido a regresar a las colonias y comunidades para atender la problemática que enfrentan como: agua, drenaje y pavimentación

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los salmantinos saben que tendrán en el Congreso del Estado un diputado preocupado y ocupado por trabajar para mejorar el medio ambiente de esta localidad, por ello han mostrado su total respaldo a Rogelio Gutiérrez Arredondo, candidato del PVEM, por el distrito XIV.

En la búsqueda del voto por las comunidades y colonias de este municipio el candidato del PVEM, ha sumado el respaldo y apoyo de la ciudadanía que quiere legisladores diferentes, que conozcan la problemática, pero sobre todo que la atiendan.

Rogelio Gutiérrez ha conocido de viva voz las preocupaciones de los ciudadanos salmantinos, “en este tiempo aún hay familias que carecen de servicios elementales como el agua y el drenaje, no se diga calles sin pavimentar.

El campo está olvidado, no hay una estrategia de apoyo y atención que los impulse a seguir produciendo, aquí nos hemos encontrado que las parcelas están sin cultivar porque la gente no lo ve redituable y no tiene recursos; pero sobre todo en nuestras comunidades se padece de agua potable, y son muchos los habitantes que carecen del vital líquido”.

Por ello el candidato se ha comprometido a regresar a las colonias y comunidades para atender la problemática que enfrentan, ser un legislador diferente y cumplirle a la gente que está esperanzada en los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El candidato a diputado local por el distrito XIV ha dicho que conjuntando esfuerzos con la candidata a la alcaldía Rita Navarro; el candidato a diputación federal por el distrito 08, Felipe Aguinaco; así como como el candidato a gobernador, Felipe Arturo Camarena y todos los demás candidatos del PVEM, Salamanca, tendrá los mejores gobiernos y la brecha del olvido se acortará porque a todos se les atenderá en sus demandas.