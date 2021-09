EN CASA. Pues será el sereno pero en el tramo final de las impugnaciones por la integración del Congreso local, la guerra es intestina en Movimiento Ciudadano. Y es que la disputa por una curul plurinominal en los tribunales electorales enfrenta más que a partidos a los integrantes 1 y 2 de la lista de MC: Rodrigo González y Dessire Angel.

BLA, BLA, BLA. Aunque el primero de ellos diga que no es personal y que seguirán siendo del mismo grupo político y que hay un argumento que pide curul para los 2, lo más probable es que haya un ganador y un perdedor.

HECHOS. Porque además de una impugnación que como partido interpuso MC en la que argumentaba que le correspondían 2 curules y no una, el dirigente de este partido en la entidad interpuso otra en lo particular que de proceder (porque aún queda la instancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) le daría el espacio a González y no a Angel quien ahora tiene su constancia de mayoría.

EL PENÚLTIMO ROUND. La Sala Monterrey del TEPJF resolvió los primeros minutos de este lunes con 2 votos en contra de la propuesta del magistrado ponente Yairsinio García Ortiz quien proyectó otorgar la curul a Rodrigo González y dejar fuera a Dessire además de darle la curul restante a la priista Romina Hernández Rangel lo que hubiese dejado fuera al también tricolor Adolfo Alfaro.

RESULTADO. El magistrado ponente proponía cambiar la resolución del Tribunal Estatal Electoral, declarando inconstitucional el artículo 273 bis por excluir la lista B para el ajuste de paridad, “porque no era una medida idónea por no ser proporcional”. Los magistrados que votaron en contra fueron Claudia Valle Aguilasocho y el presidente Ernesto Camacho Ochoa.

RAZONES. Este último, pese a haber votado en contra de la ponencia, emitió un voto aclaratorio en el que dice que si bien la norma local analizada en la que se autorizan ajustes a los partidos con menor votación es constitucional, debe ser modificada para hacer el ajuste y alcanzar la paridad en los partidos con menor representación de mujeres.

ÚLTIMO RECURSO. Rodrigo González confirmó que impugnará la resolución ante la Sala Superior al tiempo que descartaba que se tratara de un conflicto con Dessire Angel con quien, dijo, sigue haciendo equipo político y que el recurso no lo planteó como dirigente de MC sino a título personal.

EN POCAS PALABRAS. Pero el pleito es tan personal que ya Dessire Angel envió a la Sala Superior sus alegatos ante la impugnación que espera de González en esa instancia.

ANTECEDENTES. En sus alegatos, recuerda que ya las 2 instancias previas validaron el ajuste de paridad realizado por el Instituto Estatal Electoral que es “perfectamente constitucional” además que no colisiona con otros derechos electorales porque protege al partido no a una persona, es decir a Rodrigo.

PLEITO CANTADO. Dessire Angel dijo que como partido hubo un acuerdo con Manuel Alvarez Maynez, secretario general de MC para interponer un recurso institucional y que Rodrigo Gonzáez quedaba en libertad de interponer el suyo.

UNA MÁS. Dessire respeta esa decisión pues, dice, quizá ella hubiese lo mismo aunque se enteró de la impugnación ante la Sala Monterrey el día que la ingresó González y ya no hubo tiempo de presentar sus alegatos que ahora sí envió a la Sala Superior que sesionaría entre miércoles y viernes para resolver el caso. Pasa hasta en las mejores familias.

LA DEL ESTRIBO….

Así como en MC, no será lo mismo para contabilizar los contrapesos hacia Acción Nacional que llegue Rodrigo González que Dessire Angel de Movimiento Ciudadano, en los pleitos cantados del PRI puede haber buenas noticias para el Verde rumbo a la siguiente legislatura.

Ayer, la diputada local electa priista Yulma Rocha se reunió con el dirigente estatal del tucán Sergio Contreras y con Gerardo Fernández quien será el coordinador de una fracción en la que solo va acompañado por Martha Ortega.

La política irapuatense sabe que en la bancada tricolor que coordinará Alejandro Arias (ya ungido como pastor con Ruth Tiscareño haciéndole segunda y Adolfo Alfaro, flotando sin vela en ese entierro) será como una invitada incómoda.

Es tan fría su relación con los 2 priistas que hasta ayer antes de verse con los verdes, no se había reunido con sus compañeros de partido. Seguramente no se convertirá al tucán perola veremos en causas comunes con ellos, quizá cuando los tricolores se asocien vergonzantemente al PAN o vaya usted a saber.

Yulma sonreirá más con los tucanes que con los de su bancada. Eso está cantadísimo.

A 10 AÑOS DE LA CONCESIÓN A ABENGOA

Hace exactamente 10 años se asignaba en la administración de Felipe Calderón, la obra del acueducto El Zapotillo a la empresa española Grupo Abengoa.

Hace 5 años en una reunión promovida por la entonces diputada federal Bárbara Botello con el entonces titular de Banobras Jorge Zamora Torres, este funcionario decía a empresarios que el abandono de Abengoa era inminente aunque fue hasta un año después cuando el mandatario Miguel Márquez oficializaba el fracaso de esa apuesta.

Un día como hoy en 2011, el gerente regional de Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, explicaba la razón para darle la concesión a esta empresa: el consorcio “cumplió, en cada uno de los procesos que se realizaron, con todos los requisitos financieros y técnicos y esto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo”.

En aquel entonces, se informaba que el Grupo Abengoa que incluía a las empresas Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial cobraría un total neto de cuatro mil 569 millones de pesos.

Justo es recordar los términos del convenio. El acueducto, se construiría mediante un Contrato de Prestación de Servicios (CPS) y la concesión estaría activa por 25 años.

Era la parte final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El fallo a favor de Abengoa, se ejecutaría ya en la administración de Peña Nieto.

Cinco años después, Bárbara Botello como diputada promovía una reunión privada del entonces director de Banobras Abraham Zamora Torres con un grupo de empresarios integrantes de UNIGUA encabezados por Benjamín Zermeño Padilla.

En el encuentro les dijo que Abengoa sí estaba en un tris de aventar la toalla quizá no porque así lo quiera sino porque su propia situación hacía inviable que mantuviera el control de El Zapotillo.

Según el funcionario, tan grave estaba la situación que el gobierno federal se encontraba ya valorando 3 opciones distintas de empresas que entrarían al quite ante la eventual declaratoria de la empresa española de que ya no aguantaba con el proyecto.

Esa era la realidad muy lejana al optimismo de Miguel Márquez quien solo decía que el proyecto seguía adelante.

Según esta visión, la crisis por la que atravesaba Abengoa no afectaba al proyecto porque se creó una empresa alterna, ajena a las penurias que ahorita sufre el corporativo.

Bárbara Botello se anotaba un hit al sentar al director de Banobras con un grupo empresarial que es interlocutor obligado y referente para el gobierno de Miguel Márquez. Y solo en ese encuentro en corto conocieron “la neta” del momento.

La suerte estaba echada desde entonces pero o Márquez le creyó a Conagua o apechugó con sus versiones de que podía haber una salida al problema y al final, la empresa paraestatal marcó el ritmo de todo. El proyecto tronó cuando ellos lo reconocieron, no cuando Guanajuato reclamaba.

Y hoy, seguimos sufriendo las consecuencias.

SALAMANCA: TERRORISMO ENTRE NOSOTROS

Es una pésima noticia para Guanajuato que la violencia criminal escale a los niveles que vimos el domingo por la tarde en una de las zonas comerciales más apreciadas en Salamanca.

Un paquete con explosivos que mató a los propietarios de uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad muestra una cara todavía más oscura de la violencia criminal en nuestro estado que nos lleva a cuestionar porqué ahora los malosos deciden matar de esa forma y no como lo hacen usualmente, con un arma de fuego.

Un planteamiento absurdo porque ambas cosas representan la expresión del mal pero la que padecieron las víctimas le da un nuevo cariz a la crisis que vive Guanajuato que se ha extendido en los últimos años y que el propio gobernador Diego Sinhue admitió sin ambages ayer: terrorismo.

Una expresión violenta que tanto daño ha causado en el mundo y que hoy se abre paso en nuestro estado. Ya el gobierno estatal había logrado una sentencia contra delincuentes por el delito de terrorismo pero lo de ayer, golpea en seco a la sociedad.

Las Fiscalías General de la República y de Guanajuato ya hacen las indagatorias y no se puede especular con nada ni sacar conclusiones a la ligera.

Cualquiera que sea su resultado, sabemos que esta variante siembra como su nombre lo advierte, más terror en la población. Las balaceras ya han provocado víctimas colaterales o inocentes pero el terrorismo hace más vulnerables a quienes no la deben ni la temen en estos ataques.

Y dentro del estupor natural que esto genera, llama la atención que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se puso el freno de mano cuando le preguntaron sobre el tema con el agregado que él mismo sembró en un pronunciamiento reciente cuando sugirió que el crecimiento de la violencia en Guanajuato viene de un pacto entre la política y el crimen.

Y es sano que en el Estado y la Federación serenen los ánimos. Está claro que ambas instancias han fallado porque no han logrado pacificar esta entidad en medio sexenio. Los únicos que ganan con una pugna insulsa son los delincuentes.