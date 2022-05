SE ESPERA QUE en marzo la producción nacional de hidrocarburos caiga por tercer mes consecutivo en el año, de acuerdo al reporte preliminar de extracción de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

La baja en los niveles de producción nacional es resultado de un desplome en los flujos de extracción de Pemex, que dirige Octavio Romero, empresa que acumula ya seis meses consecutivos de caídas.

La buena noticia en este entorno poco alentador es que la producción de gas tendrá un ligero repunte, impulsado por la reactivación económica mundial postpandamia y la guerra en Ucrania.

Hay empresas, nacionales e internacionales, que ya han levantado la mano para participar en nuevas rondas de inversión para aprovechar la gran disponibilidad de gas natural en la zona del noroeste de México.

Apunte a Jaguar Exploración y Producción de Dionisio Garza Medina, Alfa de Armando Garza Sada, Shell que comanda Alberto de la Fuente, DEA que dirige Martín Jungbluth e IHSA de Florentino Pérez.

Asimismo, ENI que capitanea Carmine de Lorenzo, Hockchi que lleva Gerardo Doria, Tonalli que encabeza David Mendoza y Strata al mando de Salvador Sotomayor.

En esa misma tendencia positiva, la Secretaría de Energía otorgó cuatro permisos provisionales a la comercializadora suiza de materias primas Trafigura para importar gasolina, diésel, turbosina y aceite ligero.

¿Será que comienza a verse un cambio propositivo de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cubrir la demanda nacional y depender menos de Estados Unidos?

Al menos ya se observa una mayor apertura de la secretaría a cargo de Rocío Nahle y de la CNH, que preside Rogelio Hernández Cázares.

Ver nota: Envía AMLO reforma electoral a Cámara de Diputados, ¿qué propone?

CON RESPECTO A nuestra entrega de ayer, cuando dijimos que “no es la primera vez que (Alejandro) Gertz utiliza los brazos del organismo autónomo para conformar su patrimonio”, no estamos hablando de un patrimonio personal, sino del patrimonio de la Fiscalia General de la República (FGR). La batalla que libra por los inmuebles tiene un razonamiento fundado: cuando llegó a esa instancia se encontró con una sede, la que está en la Glorieta del Metro Insurgentes, que paga rentas de 20 millones de pesos al mes. Fue un contrato que hizo su antecesor, Alberto Elías Beltrán, y que nunca aceptó por lo oneroso. Intentó regresar a las antiguas oficinas, la de Paseo de la Reforma 221, pero el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) ya lo había asignado a un particular. Ese edificio quedó dañado por el sismo de 2017, motivo por el cual la anterior PGR se mudó a su actual ubicación. Por el contrato que se le dio al particular, Gertz le abrió una carpeta de investigación a Julio César Guerrero Martín, quien presidió el Indaabin en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El punto era que Gertz creyó que la propiedad de Reforma era patrimonio de la PGR, cuando en realidad el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda se lo había dado en uso. Al final el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna terminó exonerando a Guerrero, hoy director general de Atención Empresarial de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México. Hasta ahí el pleito por la sede de Reforma y la situación de la sede de Insurgentes. Ahora lo que busca el Fiscal es que la institución tenga una nueva casa propia por la Carretera México-Toluca, en el “Polígono CONAFRUT”, donde ya tiene un par de predios, esos sí de la FGR. Pero la intención es acrecentar el patrimonio de la Fiscalía con el resto de la franja contigua, que se extiende a lo largo de cuatro kilómetros.

POR CIERTO QUE en la junta de aclaraciones de ayer a la que convocó la misma Fiscalía General de la República, como parte del proceso de licitación para asignar el contrato de construcción y adecuación de la primera etapa del llamado “Parque Nacional de la Justicia” que se quiere levantar dentro del “Polígono CONAFRUT”, en el número 1375 de la Carretera México-Toluca, de los nueve participantes siete pidieron una prórroga. Solicitaron 17 días más para analizar el diseño, que incluye la terminación de un edificio que está en obra negra, unos 32 mil metros cuadrados, más una ampliación nueva de otros 10 mil metros. Se requieren hacer 3 mil 500 precios unitarios y la estrategia de construcción. Solo Prodemex de Olegario Vázquez Aldir e Idinsa de Víctor Ortiz no solicitaron extensión de tiempo. Mañana las huestes de Alejandro Gertz Manero contestarán si amplían el plazo o no. Le decía que este contrato oscila entre los 800 y los mil millones de pesos.

INVEX, DE JUAN Guichard, acaba de promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revisión respecto de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil, que lo condenó el mes pasado a pagar a Banobras la friolera de 80 millones de dólares de un crédito pésimamente gestionado por ese banco de desarrollo en el sexenio pasado. La línea la autorizó Alfredo del Mazo Maza a la empresa Rodisa, de Oscar Fernández Luque y Jorge Daniel Salas Hernández, en mayo de 2012 para suministrar servicios a Pemex, en tiempos de Emilio Lozoya Austin. Rodisa engañó a Banobras porque nunca ejecutó los trabajos y ahora con un entramado jurídico muy extraño se pretende trasladar la responsabilidad al fiduciario.

GLOBAL INFRA, DE Rafael Guzmán Cabeza de Vaca, va vender un 10% de su capital a un privado del sector petroquímico. La transacción podría ser el preludio para que este grupo constructor incursione en el mercado de valores. Infra tiene participación en proyectos de infraestructura relevantes, como es el caso del Tren Maya, amén del Hospital de Nutrición. En el sector privado apunte el data center de Grupo Salinas en Querétero. También tiene presencia en desarrollos hopitalarios, penitenciarios y aeropuertarios en países como Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Bolivia. Solo tres fibras concentran 58% del valor del sector en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que esta salida de Infra generaría apetito.

LA BRASILEÑA ENOMINA, de Gustavo Boletig, está en la mira de las autoridades. Está denunciada en Quintana Roo y Guerrero por la mala operación de su plataforma. Ahí los maestros no pueden acceder a su nómina por fallas de la herramienta que administra pagos vía nómina. El magisterio pidió a las autoridades intervengan para solucionar la situación ya insostenible. Sin acceso a su dinero no pueden pagar lo mas básico como comida o vestido. Los denunciantes exigen que se les rescinda el o los convenios de colaboración que firmaron con las autoridades educativas para permitirles operar desde hace años con libre acceso, no solo a su información financiera sino a su dinero, producto del trabajo diario.