Jazmín Castro

León.- Dos celulares y una cartera fue el botín que obtuvieron delincuentes luego de robar a dos estudiantes dentro de la ‘Oruga’ en hechos distintos .

La semana pasada Janet y Neli, viajaban en la ‘Oruga’ en la Línea 1, cerca de las 2:30 de la tarde ambas regresaban de la escuela e iban a la zona Centro.

Janet contó a Correo que iban sentadas con la mochila al frente, pero se recargaron una con la otra y se quedaron dormidas unos minutos. Comentó que a la altura del paradero Expiatorio donde sintió como un tirón en la mochila, pero no le dio importancia.

“Siempre vamos platicando, pero ese día nos recargamos juntas y cerramos los ojos en lo que llegábamos, pero nos quedamos dormidas un ratito pues también vamos bien temprano a la escuela y ni cuenta nos dimos”, dijo la estudiante.

Robos en la Oruga Foto: Jazmín Castro

Ladrones aprovecharon que estudiantes bajaron la guardia

Neli explicó que ella traía su celular en la mano, pero luego lo puso en una bolsa que tiene a un lado su mochila para no tirarlo, ‘sí fue mi error porque sí se alcanzaba a ver poquito, pero dije en lo que me bajo y uno cree que está alerta pero no”.

Al cabo de unos minutos fue Janet quien alertó a Neli que se tenían que bajar porque ya casi se pasaban la parada de autobús y ambas de inmediato bajaron de la ‘Oruga’.

Foto: especial

“Cuando salimos de ahí (el paradero) nos cruzamos corriendo por el bulevar López Mateos y cuando quise sacar mi celular para ver la hora, ya no lo traía, pensé que se me había caído en la corrida, pero no, porque Janet me quiso marcar y ella tenía el cierre abierto de la mochila y ya no estaba su teléfono”, contó la estudiante.

Robos en la Oruga son frecuentes

Ambas, explican que no se les pudo caer a las dos y menos a Janet porque lo tenía en el interior de su mochila. Regresaron al paradero y ahí les pidieron que reportaran al 911; sin embargo, agobiadas se marcharon porque aseguraron que ya no iban a recuperar su móvil.

Al contar lo ocurrido con sus compañeros, uno de ellos les contó que en esa misma línea uno le robaron su cartera que había guardado en la parte de atrás de su pantalón. Justo cuando iba a bajar entre el ajetreo no se percató cuando le robaron su cartera hasta que llegó a su domicilio y ya no la traía la cartera.

