De acuerdo con las cifras oficiales, los robos en Salamanca no han parado pese a los esfuerzos de los comerciantes.

Salamanca.-A pesar del esfuerzo e inversión para proteger su patrimonio y evitar ser víctimas de la delincuencia, los robos a comercio no ceden, pues durante el primer bimestre del año van 35 denuncias, 22 de ellas fueron robos con violencia.

Durante todo el 2021 el municipio registró 250 robos a establecimientos, el mes de diciembre fue el de mayor número de hechos con 37.

Juan Rodríguez, propietario de una tienda de abarrotes en la zona centro, comentó que ha sido asaltado en dos ocasiones en menos de un año. En agosto del año pasado dos jóvenes a bordo de una motocicleta lo amagaron con arma de fuego y lo despojaron de 5 mil pesos y mercancía, por ello decidió colocar rejas, aunque no contaba con recursos hizo el esfuerzo para evitar otro robo.

Sin embargo fue sorprendido nuevamente en enero de este año cuando cerraba su local. Un motociclista lo ataco y despojó de la venta del día, además de un celular, “esta última vez ya no puse denuncia porque la primera no me dieron resultados, así que uno se queda con el coraje y la impotencia de que de un momento a otro se lleven el fruto de tu esfuerzo, y aparte el riesgo que se les escape un tiro y salga peor”.

Van 35 robos a comercios en Salamanca en lo que va del 2022

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los dos primeros meses de este año, en Salamanca se denunciaron 35 robos a comercio, 22 con violencia, y en el mes de enero fue donde se cometieron 13 atracos.

En el mismo periodo del 2021 se documentaron 48 delitos de esta índole, 23 más que los denunciados en este 2022, mientras que en todo el año pasado los afectados denunciaron 250 robos a comercio, 178 de ellas con violencia, lo que preocupa aún más a los afectados.

“Son pocos los que denuncian por lo mismo, a lo mejor en las tiendas grandes que tienen cámaras y ahí se ven los asaltantes ahí si se pueda hacer algo más, pero los que no, no tenemos mucho que aportar de pruebas, y si es que no nos hacen algo más”, señaló Juan.

