De acuerdo con los ciudadanos, el robo de tapaderas de coladeras en San Francisco del Rincón, es un problema que arrastran desde hace tiempo

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón . –En tan solo una semana al menos cinco tapaderas de coladeras, conocidas como boca de tormenta han sido robadas del jardín principal de San Francisco del Rincón.

Pese a la presencia de una caseta de la Policía Municipal, el robo de estos objetos se ha convertido en una práctica común, en especial por las noches. De acuerdo con los comerciantes, estos incidentes ya habían ocurrido con anterioridad y no se han detenido aun con las cámaras de vigilancia.

Podría interesarle: Ni como regresar a clases en estas escuelas de San Francisco del Rincón, denuncia SNTE

Foto: Jonathan Juárez

“Esto del robo de las tapaderas de las alcantarillas no es nuevo, ya tiene mucho tiempo, cada ratito se las llevaban. Venía una persona en bicicleta y se las llevaba…Se les hace fácil y las toman. La caseta funciona todo el día, a excepción de la noche. Los robos se dan en la madrugada”, dijo Lorena Ramírez, comerciante.

El robo de las tapaderas fue reportado por ciudadanos, y el jueves pasado el SAPAF emitió un comunicado informó que estas ya habían sido repuestas, “de inmediato se solicitó el material para la reposición, identificando que las bocas de tormenta en mención tienen medidas especiales. Es por ello que el día de hoy, jueves 10 de marzo se realizará la instalación de las mismas, alrededor de la 1:00 pm del día. Garantizando la seguridad y funcionamiento de la infraestructura sanitaria nuevamente”.

Foto: Jonathan Juárez

Sin embargo, luego de lo anterior durante el fin de semana, una coladera más fue retirada del mismo jardín principal, en la zona de comercio, por lo que el robo de tapaderas de coladeras en San Francisco del Rincón, es un tema que le preocupa a los ciudadanos.

Tapaderas y campanas de iglesias venden al fierro viejo

Tapaderas de alcantarillas, señalamientos y hasta pedazos de barandales, se venden en centros de reciclaje del municipio, así lo reconoció Osvaldo Hernández, encargado de Recuperadora del Rincón.

El funcionario señaló que este centro opera bajo la regularidad, por lo que no se permite el ingreso y la compra de artículos robados al negocio, no obstante reconoció que en el municipio sí existen personas que venden objetos robados como fierro viejo.

Foto: Jonathan Juárez

“Este negocio se presta mucho a esas circunstancias, pero está en nosotros evitarlo: si no hay quien compre, no hay quien robe. Nosotros no compramos ningún artículo del municipio como alcantarillas, señalizaciones, medidores, cercas, alambrados…Luego se sabe que es material ilícito, que fue robado, y eso no se acepta aquí. No hay tantas medidas, pero nosotros lo tomamos como personal y no fomentamos comprar cosas robadas”, dijo.

El encargado señaló que son necesarios reglamentos que controlen el flujo de venta del mobiliario urbano, “ha sucedido que se roban monumentos históricos, campanas de las iglesias. Normalmente también mallas de terrenos baldíos. Como saben que no compramos, ya no se presentan aquí”.

Lea también: Urgen pavimentación en la comunidad Jesús del Monte de San Francisco del Rincón

MJSP