Los productores reportaron que, además del robo a pozos en Guanajuato, también les han robado maquinaria, lo que atrasa los ciclos agrícolas

Nancy Venegas

Irapuato .- Pérdidas millonarias y retraso en la producción de alimentos, genera el robo a pozos en Guanajuato. También a los sistemas de riego.

Según el Sistema Producto Trigo de Guanajuato, la problemática se acentúa en los municipios donde confluye el río Lerma, como Salvatierra, Acámbaro, Cortazar, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Pénjamo y Abasolo.

Además, los productores han sido víctimas de extorsiones telefónicas, delito que se no denuncia ante la falta de resultados de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), en las investigaciones de este rubro.

Foto: Eduardo Ortega

“Sí tenemos robos en pozos y sistemas de riego en todo lo que es el río Lerma empezando desde Salvatierra, Acámbaro, Cortázar, Jaral, Valle, Pénjamo, Abasolo. Todo se vandaliza, se roban los transformadores, las conexiones del cableado. No sabemos cuántos son los robos, pero sí ya se empezó a denunciar. No ha habido solución al problema, no se encuentra nunca al culpable”, dijo Abel Muñoz Bravo, presidente del Sistema Producto Trigo de Guanajuato.

Muñoz Bravo reconoció que, a diferencia de hace cinco años, la problemática de robos de pozos en Guanajuato, así como de los sistemas de riego, disminuyó después de que solicitaron el apoyo de instancias estatales y se reforzó la vigilancia policial.

Foto: Eduardo Ortega

Atracos retrasan producción de alimentos

Aunque estos atracos implican daños económicos de consideración, que llegan hasta los 100 mil pesos para la rehabilitación del sistema de cableado y entre 40 y 50 mil pesos por la reparación de transformadores eléctricos. Además de los retrasos en los trabajos de producción de alimentos.

Pero la inseguridad continúa aquejando a los productores agrícolas, con el robo de maquinaria e incluso extorsiones telefónicas.

Muñoz Bravo señaló que en lo que va del año, sólo en el municipio de Pénjamo, se registraron tres robos de maquinaria agrícola.

Foto: Eduardo Ortega

Sobre la extorsión telefónica el Sistema Producto Trigo no tiene cifras, porque desafortunadamente los integrantes de este gremio que han sido afectados no presentan denuncias.

“Sí hemos tenido problemas de extorsión telefónica; gracias a Dios no hemos caído tanto en ese en ese delito, pero de que lo han intentado, sí lo han intentado. No se ponen denuncias porque es un trámite bastante burocrático y al momento de entrar al Ministerio Público y con falta de respuestas y solución, lo consideramos a veces pérdida de tiempo porque no hay una respuesta clara o no hay una solución al problema”, comentó Abel Muñoz Bravo.