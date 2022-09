El robo a jardín de niños Nueva Generación en Rinconada de los Fresnos dejó a los pequeños sin todo el material destinado al ciclo escolar

Nayeli García

Irapuato .- Los ‘amantes de lo ajeno’ arrasaron con todo el material didáctico del jardín de niños Nueva Generación ubicado en la colonia Rinconada de los Fresnos.

Autoridades educativas comentaron que el robo lo perpetraron durante el puente de las fiestas patrias cuando la escuela se mantuvo varios días cerrada. Los ladrones aprovecharon para hacer paquetes y saquear la escuela.

Hasta este lunes por la mañana, el personal de limpieza llegó a la escuela y se percató que una puerta estaba abierta. Por este motivo dio aviso a los directivos.

Al revisar los faltantes encontraron que todo el material que había solicitado la maestra para el presente ciclo escolar había sido robado. De igual forma se llevaron una bocina de la docente que ocupaba para sus clases.

La puerta del salón estaba forzada y dañaron las protecciones de la escuela. No se llevaron más porque no había más objetos de valor. Así lo señalaron las maestras, quiénes comentaron que en tres años que llevan en esa escuela, no habían sufrido un robo como este.

