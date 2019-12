¿Robin Hood o Santa? Regala su dinero en la calle luego de que robara banco

En Colorado Springs este hombre el lunes por la tarde decidió que quería compartir su efectivo con los que más ama; toda la gente que pasar por ahí

Estados Unidos.- Todo comenzó cuando en Colorado Springs el lunes por la tarde a eso de las 12:30 el Departamento de Policía arrestara a un hombre luego de robar un banco.

Hasta aquí nada parece del otro mundo, pero resulta que este individuo blanco de grandes barbas luego de sacar una cantidad muy grande de dinero salió a las calles para repartir todo lo que traía en la bolsa.

Los testigos afirman a la CBS que tiró el dinero a todas partes mientras gritaba ¡Feliz Navidad! a los cuatro vientos. Quienes obtuvieron la cantidad de pasto verde tuvieron que dárselo al cajero, y, como de película, este Robin Hood moderno, de 65 años, esperó pacientemente en un Starbucks cercano a que la policía llegara.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019