Roberto Vallejo se descarta para ir por la alcaldía leonesa

El hoy delegado de la SCT reconoció ayer que no le interesa ser considerado como opción

León

Damián Godoy.- Pese a que su nombre ha sido mencionado entre los que podrían ser el candidato del PRI para contender por la presidencia municipal, el hoy delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Roberto Vallejo Rábago reconoció ayer que no le interesa ser considerado como opción.

El priista en tres ocasiones eludió la pregunta de si a él le seduce la posibilidad de abanderar a su partido en los comicios de 2018, pero tres veces excusó estar dedicado a cumplir con su labor como delegado de la SCT.

Publicidad

“Estoy totalmente concentrado en mi encargo, nada me distrae más que eso”, respondió la primera vez.

– ¿Pero le interesa ser considerado como posible candidato?

“Estoy concentrado en cerrar con mucha fuerza el sexenio en la SCT, y no he tenido acercamiento alguno ni con el Comité Directivo Estatal ni con el Municipal aquí en León. Insisto: nada me distrae”.

Luego reflexionó: “Son justos los tiempos cuando se van a estar definiendo. León es el quinto municipio más importante del país, y supongo que el candidato a la presidencia de la República y el CEN tendrán planes importantes para León, y elegirán algún perfil que pueda dar la batalla para recuperar la alcaldía”.

– ¿Pero a usted desea representar al PRI en la boleta?

“Estoy totalmente concentrado en mi encargo. Nada me distrae más que eso, e insisto, hasta que no haya un acercamiento por parte de las autoridades del partido, el cual no he tenido, nada me distrae más que estar en mi encargo”.

– ¿Pero a usted le interesaría ser considerado?

“No. Estoy totalmente concentrado en mi encargo”.

– ¿Entonces se descarta?

“Sí, totalmente”, reconoció.

RC