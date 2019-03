Roban otra vez el Centro Joyero de Celaya

Los ladrones, quienes aún están sin ser identificados cortaron los grandes candados que tenía la cortina con un soplete para poder ingresar al lugar

Redacción

Celaya.- La madrugada de este sábado el Centro Joyero de Celaya fue visitado nuevamente por los malhechores. La joyería hurtada se encuentra ubicada en la calle Zaragoza en la zona centro donde se puede apreciar los vidrios rotos sobre la banqueta así como la cortina semi abierta del local.

Los ladrones quienes aún están sin ser identificados para poder ingresar al lugar cortaron los grandes candados que tenía la cortina con un soplete.

Se desconoce cuál fue el monto robado en mercancía que lograron llevarse los ladrones.

Poco después de las 9:00 horas arribó al lugar la dueña del local hurtado quien posteriormente acudió a levantar la denuncia correspondiente.

Las investigaciones están en curso para con ello revisar las cámaras de seguridad que están cerca del local e identificar a los malhechores.

Los mismos locatarios cercanos así como los dueños de la joyería argumentan que no es tanto la acción del robo si no impotencia y desilusión que las autoridades no hagan nada al respecto.

MEJZ*