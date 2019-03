Roban hasta 20 baterías de automóvil al día en pleno centro histórico

Este delito se ha convertido en una situación imparable pese a que la zona es una de las más concurridas y cuenta con la presencia de elementos de la FSPE

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El robo de baterías de automóviles es un delito que se ha incrementado principalmente en la zona del centro histórico y suelen presentarse hasta cinco casos diariamente en una sola manzana y durante el día, a pesar de que a pocos metros se encuentra la presidencia municipal y donde hay presciencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), sin embargo, es un delito que escasamente es denunciado.

A pesar de ser una de las zonas más concurridas de la cabecera municipal, por la cantidad de templos, escuelas, comercios, laboratorios, museo, oficinas de gobierno, notarios, el jardín principal y la presidencia municipal, nada de esto es impedimento para que los delincuentes sin preocupación alguna, se tomen su tiempo para abrir el cofre de los vehículos y sustraer las baterías.

“Bastaron 20 minutos en que dejé estacionado mi vehículo en la calle Revolución, cerca de la Casa de la Cultura y cuando regresé quise echarlo a andar, pero ¿cuál fue mi sorpresa? ¡Que ya no tenía la batería!, pero nadie vio nada y en esos casos, además de enojarse, ¿qué más hace uno?”, señaló Serafín L, uno de los afectados.

Una grave situación

Pero el mayor problema, de acuerdo a quienes realizan sus labores cotidianas en la zona, y quienes al menos una vez también han sido víctimas de este delito, es en las calles Monterrey, Pípila, Mina y Libertad, en donde en una semana se han robado hasta 20 baterías.

“Tan solo hace ocho días nos dimos cuenta de que se llevaron como cinco en un solo día, no es posible que nadie se dé cuenta, pero además, esto demuestra que no hay suficiente vigilancia de parte de las autoridades en la zona, a pesar de que a unos pasos está la presidencia municipal y hay elementos de la policía estatal amontonados afuera”, señaló un comerciante de la zona.

Pese a esto, los afectados dijeron que se abstienen de denunciar debido a que difícilmente cuentan con una factura de la batería, que es lo que necesitan, por lo que prefieren comprar otra y gastar al menos mil 200 pesos.

“Si cuando es un asalto o un robo mayor no dan con el culpable, o son muchos los requisitos, menos por una batería, así que no nos queda otra más que comprar otra y tomar otras precauciones como pagar un estacionamiento aunque no todos tienen el recurso para hacerlo diario”, señalaron.

nd