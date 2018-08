Roban el cableado del pozo 20 de la CMAPAS

Desafortunadamente no es la única instalación víctima del vandalismo; la sustracción provocó el corte del servicio en las colonias de la zona

Salamanca.- El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), cuenta con 36 pozos en operación para abastecer de agua al área urbana del municipio. Sin embargo, en algunos de ellos se han registrado robos, particularmente del cableado. Tal es el caso de este viernes en el pozo número 20 ubicado en la colonia Las Fuentes donde, pese a tener alarmas y sensores, fue robado el cableado, provocando el corte del servicio de agua a las colonias de la zona.

Los delitos Como sucedió con este pozo, los ladrones concretan los robos desactivando los sensores y llevándose los equipos eléctricos por lo que, para reponerlos, si los equipos no se dañaron, se tiene que meter el cableado nuevo, pero no se han cuantificado los daños en total, porque los robos son diversos.

El presidente del organismo, Herminio Torres, mencionó que no es el único caso en las infraestructuras que ha sido víctima del vandalismo, pues, inclusive hace unos días, el pozo número 17 protagonizó el robo de un tanque de gas cloro que, por fortuna, ya fue recuperado sin mayores percances.

Mencionó también que, ante la problemática del saqueo de cableado, han estado actualizando los sistemas de seguridad con sensores, alarmas y vigilancia, con los que, afirma, se ha disminuido el robo.

“En algunas ocasiones sólo ha sido el cable, o sólo lo han intentado, la afectación es diferente, pero cada día es menor este tipo de hechos pues en lo que va del año, se han presentado únicamente 2 denuncias”, señaló.

Destacó que lo más grave del asunto, es que el perjuicio mayoritario lo padece la población, puesto que se corta el suministro de agua en lo que se repara el daño y se vuelven a colocar los cables, afectando el servicio en el lapso.

