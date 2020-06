Roban casetas telefónicas tras abandono

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Integrantes de la Asociación de Artesanos, Productores y Comerciantes “Salamanca, Dulce Nido”, no cesan de “hacer ruido” para dar a conocer y ofrecer sus productos a través de las redes sociales, luego de más de dos meses de no poder colocarse y participar en exposiciones para las ventas, no pierden la fe de que los más de 115 sobrellevarán la situación que prevalece por la pandemia del Covid19.

Monika Garza, representante de esta asociación, señaló que desde el paro de actividades han buscado la manera de continuar vendiendo, ya que la mayoría de los integrantes tiene ese único sustento para sus familias, por lo que no cesan de ofrecer y ofertar sus productos.

Mencionó que aunque la respuesta que han tenido algunos compañeros es buena, no es suficiente para otros, por lo que esperan que la emergencia de salud por el Covid19 vaya a la baja y con ello se puedan reactivar sus actividades, con las medidas sanitarias que les especifiquen.

“Si es necesario trabajaremos por partes, en donde nos autoricen y con todas las medidas sanitarias que nos indiquen, sabemos la importancia de cuidar nuestra salud y la de los demás, por eso vamos a acatar lo que nos digan, solo estamos a la espera de que se nos contemple de acuerdo a los cambios de semáforo de las autoridades de salud”.

Mientras tanto, Monika Garza invitó a los ciudadanos a visitar el portal de Facebook: Asociación de Artesanos, Productores y Comerciantes “Salamanca, Dulce Nido”, donde encontrarán una gran variedad de artesanías y productos elaborados por manos salmantinas, desde cartonería, pasta flexible, velas, cosméticos, bisutería, herbolaria, postres, zapatos artesanales, piñatas, entre muchos otros productos.

