Roban a boleros ¡otra vez!

Los trabajadores han sufrido de la delincuencia ya varias veces en el mes, por lo que sostienen que la situación es insoportable; buscan reunirse con el Ayuntamiento para pedir apoyo

Cuca Domínguez

Salamanca.- Domingo Preciado Prieto, tiene más de 40 años de bolero en el jardín principal, pero en lo que van del mes le han robado y dañado su módulo de acero inoxidable para llevarse las tintas, grasas y cepillos para bolear. Este domingo llegó y no encontró nada de sus implementos de trabajo y lo mismo le pasó a su compañero de enfrente. Hoy trabajó sólo con lo que sus compañeros de oficio le dieron, “unos me dieron unas tintas, otros un cepillo o una grasa; esta situación ya no es soportable.

El trabajador asegura que éste es el segundo robo que padece en lo que va del mes; aparte de que en el mes de septiembre le robaron en dos ocasiones y en casa una ha tenido que arreglar su módulo y le han cobrado más de mil 500 pesos en cada caso; más los 800 pesos por lo menos en pinturas, grasas y cepillos para bolear, lo que dijo no es justo.

“Le pregunté al de las Fuerzas que me atendió y me dijo que la verdad no hay seguridad, que está difícil; esto sí es una difícil situación, mañana que venga el secretario general vamos ver qué indicaciones nos da, porque urge una vigilancia en la zona”, dijo.

Preciado Prieto, lamentó que durante la pasada administración no les dieron apoyo, “sólo nos dijeron que sí, pero no nos dijeron cuándo, mejor se fueron, porque en lo que va del año ya han robado unos 18 cajones y entre daños y lo robado asciende de manera importante porque para nosotros es un daño difícil de resarcir porque no se tiene dinero, vivimos al día”, dijo.

Finalmente dijo que espera que haya más sensibilidad de parte de esta administración municipal y si les apoyen porque ya están hartos de tanto robo.

