Roba a sus padres más de 45 mil dólares y deja ridícula nota

El joven se fue con el dinero que sus padres habían conseguido vendiendo la casa familiar, el padre le suplica que vuelva y le asegura que está dispuesto a perdonar todo

Bolivia.- La acción de un muchacho de 21 años generó indignación, pues, luego de robar los 45 mil dólares y los más de 30 mil bolivianos que sus padres obtuvieron al vender su propia casa, el ingrato hijo se marchó dejando solo una nota que decía “Perdón, me voy”.

Esto sucedió el pasado miércoles. Su padre Domingo Rojas realizó la denuncia. Sin embargo el afligido hombre dijo a la prensa local que todo lo que quería es que el joven volviera a casa, ya que estaba dispuesto a perdonarle todo.

“Por favor hijo no me hagas daño, por favor devuelve la plata, los 45 mil dólares que te lo has llevado. Vuelve hijo, no va pasar nada, te voy a perdonar. Todo tiene solución hijo”, manifestó el hombre.

El hombre ya mayor le dijo en su mensaje que ese dinero era también para ellos y que no deseaba morir con esa preocupación por lo que le pedía que regresara a casa.

El padre cree que su hijo actuó influenciado por otras personas y dejándose llevar por la tentación del dinero.

