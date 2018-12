Rituales de fin de año son tonterías: Obispos

Benjamín Castillo aseguró que son creencias huecas que no sirven; dijo que un rito tiene que llevar a quienes lo realizan a una relación con Dios, no con una magia

Roberto Lira / Celaya

Nayeli García / Irapuato

Rituales y supersticiones de fin de año solo son tonterías que hace la gente esperando cambios sin trabajar por conseguir lo que desean, así mismo las creencias religiosas que se hacen esperando algo a cambio de una acción no representan la fe cristiana, señaló el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

En las vísperas del año nuevo son muchos los rituales que realiza la gente para traer suerte en el año venidero, viajar, tener amor y dinero, sin embargo este tipo de ritos son acciones sin fundamento ni sentido, señaló Castillo Plasencia

Agregó que estos rituales son huecos y no sirven, además de calificarlos como tonterías, ya que un rito como tal tiene que llevar a quienes lo realizan a una relación con Dios, y estos que se realizan particularmente suenen a magia y a esperar una acción a cambio de hacer alguna ceremonia.

“Que si me pongo estos calzones, si voy y saco la valija voy a hacer muchos viajes; son tonterías, que cada quien haga lo que quiera pero que no esperen que sí se realice así por arte de magia, las cosas no suceden por casualidad”, dijo.

Dijo que para lograr cada uno de esos deseos hay que trabajar por ellos y hacer que las cosas pasen por esfuerzo y no por magia.

“Si queremos una familia unida hay que trabajar por ella, si queremos hacer un viaje lo que necesitamos es planearlo y trabajar por hacerlo, los muchachos que van a ir a Panamá al encuentro con el papa andan haciendo rifas para ir no por que saquen la mochila se van a ir”, expresó.

Asimismo resaltó que incluso en la fe hay cierta manipulación hacia Dios al esperar favores a cambio de acciones que solo tienen ese sentido, el de pedir.

“A dios hay que dirigirnos y los ritos nos ayudan a hacer presente eso la misa es algo ritual pero significa la muerte y resurrección de Cristo, si no hay una conexión con eso se queda en cosa externa y cuando participamos en una misa sin tener idea de los que vamos nada más para cumplir se acaba el fruto de la misa”, señaló el obispo de Celaya.

Dejar de lado rituales y retomar la reflexión espiritual

Por su parte, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, consideró que la gente se deja llevar de manera absurda por el uso de amuletos y rituales para recibir el nuevo año y deja de lado el lado espiritual y la reflexión de sus acciones durante todo el año.

“Son tantas las supuestas recetas para iniciar con suerte el año nuevo, los talismanes y los amuletos que nos brindaran protección, que luego rayan en lo absurdo pero que luego encontramos que personas lo siguen puntualmente y con una credulidad ingenua que si las doce uvas, que si los colores de la ropa, que si las maletas de las puerta y tantas cosas que a veces parecen absurdas y hay quienes lo siguen y lo que esa ausencia no hay nada que vaya al interior y profundo de las personas”, comentó.

El religioso comentó que se busca cerrar las páginas de un año que ya se hizo viejo y se fue, pero cristianamente es un momento de agradecimiento y reflexión sobre cómo se ha actuado frente a los ojos de Dios.

“Los días que han sucedido, los minutos, las horas son un regalo silencioso de un Dios que es amor y que nos ha mantenido en la existencia, cada segundo con sus luces y sombras, con sus sonrisas y dolores ha sido una expresión de ese amor, y por eso tenemos que expresar un sincero gracias”, señaló.

También dijo que se tiene que ser conscientes de que no siempre se ha actuado con agradecimiento y con amor, sino que se dejaron llevar por los odios y las venganzas.

PM/ AL