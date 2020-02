Rinden honores a Kobe Bryant y su hija

Agencias

Los Ángeles.- En el Staples Center en Los Ángeles se llevó a cabo la ‘Celebración de La Vida’, la ceremonia en honor a Kobe Bryant, y su hija, Gianna, con la que los Ángeles Lakers, su familia, y casi 20 mil asistentes le rindieron un último tributo al exjugador de la NBA.

La esposa de Kobe, Vanessa Bryant, fue una de las primeras en tomar la palabra. En un discurso en ocasiones interrumpido por las lágrimas, elogió la devoción de su esposo.

“Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas. Dios sabía que no podían estar en esta tierra separados, tenía que llevárselos juntos. Los extraño a los dos todos los días. Los amo”, comentó.

De igual forma, le dedicó un emotivo discurso a su hija, “Gianna era un alma increíblemente dulce y gentil. Siempre me dio un beso de buenas noches y de buenos días; era tierna y cariñosa por dentro, tenía la mejor sonrisa. Era contagiosa, era pura y genuina. Me encantaba la forma en la que me miraba mientras me abrazaba”, finalizó.

Que descansen en paz, que se diviertan en el cielo. Los amamos a los dos, por siempre. Mami”, concluyó su alocución, que fue acompañada por una ovación movilizante. Fue el mismísimo Michael Jordan quien se puso de pie y la asistió a bajar del escenario.

Luego siguieron los discursos. Uno de ellos estuvo a cargo de Diana Taurasi, la estrella del baloncesto conocida como Mamba Blanca, apodo que de alguna manera heredó de Kobe. De madre argentina, cerró su discurso con palabras en español: “Están en el corazón de Los Ángeles, los queremos mucho”.

Un impactante momento de la noche fue el discurso de Michael Jordan, quien definió a Kobe Bryant como su hermano menor. “Más que mi querido amigo, fue un pequeño hermano. Si esperan que hable de las comparaciones, sólo quiero hablar de Kobe”, advirtió, quebrado como nunca se lo había visto. Tan emocionado estaba, que se animó a una broma que despertó las carcajadas de los fanáticos: “Tendré que ver otro meme del Jordan llorando por los próximos 3 o 4 años…”.

“Era un increíble padre, increíble esposo, dedicado. Nunca dejó algo fuera de la cancha. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos, por eso tenemos que disfrutar el momento, vivir el momento y estar cerca de los que amamos. Kobe Bryant murió, una parte de mí murió. Descansa en paz, pequeño hermano”, concluyó.

Tal vez el instante más distendido sucedió cuando tomó la palabra Shaquille O’Neal, ex pivote de los Lakers, de relación sinuosa en los inicios con Kobe por su juego individual. Y narró una anécdota que hizo sonreír hasta a la mismísima Vanessa. “Mis compañeros se quejaron en una reunión porque Kobe no pasaba la pelota. Y les comenté que había hablado con él y le había dicho: ‘No hay I (por yo, en inglés) en la palabra team (equipo)’. Y él me respondió: ‘Pero sí hay m y e, por ‘Me’ (yo), hijo de puta”, detalló. “Lo llevaron muy pronto”, se lamentó.

La ceremonia incluyó emotivos números musicales e inicio con la cantante Beyoncé interpretando sus canciones ‘XO’ y ‘Halo’. Más tarde, Alicia Keys interpretó ‘Moonlight Sonata’ de Beethoven y Christina Aguilera cantó ‘Ave María’. El evento de dos horas concluyó con la proyección de “Dear Basketball”, el cortometraje que le valió a Bryant un Oscar.