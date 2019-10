Rinden homenaje a Julio César Chavez y lo nombran ‘Gran Jefe Maya’

En la convención anual de la CMB el pugilista mexicano recordó su trayectoria y agradeció el cariño de la gente

México.– Aunque los homenajes no le gustan, Julio César Chávez agradeció el recibido este lunes en el marco de la 57 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde fue nombrado ‘Gran Jefe Maya’.

“No me gustan porque ya estoy pasado de moda”, dijo entre risas el tres veces campeón mundial mexicano, quien reconoció que lo vivido “fue una gran sorpresa, me dieron ganas de llorar”.

Ovacionado por más de mil personas que se dieron cita en la inauguración oficial de la convención, ‘JC’ Chávez se mostró agradecido, pues dejó en claro que los homenajes se realizan en vida y él puede vivirlos.

Estoy contento, bien orgulloso, no esperaba ver a mi madre, tenía tres semanas que no la miraba, fue una gran sorpresa. Los homenajes se hacen en vida y puedo disfrutar y valorar todo el esfuerzo que hice en el boxeo”, comentó.

Durante la ceremonia dedicada a Chávez, este pudo apreciar los mejores momentos de peleas emblemáticas para él, como las que disputó ante Mario ‘Azabache’ Martínez, Juan Laporte, Meldrick Taylor, Roger Mayweather, Greg Haugen y otros, lo que le hizo recordar grandes momentos.

Casi no veo mis peleas, ya no las veo porque tengo mucho trabajo, pero volver a verlas siempre recordar y volver a vivir, ver a Laporte y al Azabache, dos peleas memorables.”

Agradecido con la familia Sulaimán y en particular con Don José, quien lo ayudó a salir del mundo de las adicciones, agradeció el cariño que le muestra la gente en cualquier lugar, pues por sus actuaciones en el ring es reconocido.

“No solo en Cancún, lo único bueno es que no he perdido, bendito sea Dios, el cariño de todo México y todo el mundo, donde quiera que voy, la gente me muestra cariño.”

