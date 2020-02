Rinden homenaje a Ingrid Escamilla en Celaya

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-La diputada local del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, señaló que el desabasto de medicamentos para los tratamientos de cáncer infantil es la consecuencia de las malas decisiones que ha tomado la federación.

Lo anterior, luego de que el secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, manifestara que solo se quedan medicamentos para este mes, pero que ningún paciente se quedará sin sus medicamentos pues se busca comprarlos a empresas nacionales, aunado a que se tiene convenio con diversas instituciones para que puedan ser atendidos.

Al respecto, la legisladora verde ecologista manifestó que se ha señalado en más de una ocasión que el desabasto tanto de medicamentos como de vacunas para la prevención de otras enfermedades se ha dado por las decisiones erróneas del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

Comentó: “al final las cosas no son tan fáciles como llegar y cambiar todo de un plumazo”. Señaló que esto es algo que el gobierno federal no ha entendido y que los funcionarios deben tomar precauciones para no afectar el bienestar de los ciudadanos.

Ante la declaración del secretario de Salud sobre que buscarán adquirir los medicamentos con empresas nacionales, Sánchez Cordero señaló que aunque esta sería la alternativa, no resultará tan fácil en virtud de que la empresa distribuidora contratada por el gobierno federal fue suspendida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Finalizó diciendo: “Entonces el tema es que no hay realmente quien los distribuya en México, legalmente, entonces aunque Guanajuato pudiera ir se encontraría con el mismo que se está encontrando el gobierno federal”.

