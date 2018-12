Rinde protesta el nuevo gobernador de Tabasco

Adán López Hernández será el primer gobernador de la era contemporánea que como mandatario constitucional no ajustará los seis años completos sino cinco años y nueve meses

Villahermosa.- Adán Augusto López Hernández rindió protesta como gobernador constitucional de Tabasco ante el pleno del Congreso del estado.

En presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, como invitado de honor, de su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller, así como de secretarios de Estado, el nuevo mandatario tabasqueño juró guardar la Constitución y actuar con sensibilidad, humildad y honestidad.

Llegar a gobernador, dijo, fue gracias a la lucha de generaciones de tabasqueños y por ello hoy inicia la verdadera transición de Tabasco.

En sesión solemne, manifestó que su gobierno será de reconciliación y se sustenta en el ejemplo de integridad y lucha de un líder como Andrés Manuel López Obrador.

Agradeció la presencia presidencial y aprender junto a él que la esperanza de un México con justicia y libertades para todos nunca muere.

“Que con su entrega a este movimiento social y político han hecho posible esta odisea. Hoy inicia la verdadera transición en Tabasco. Hasta ahora hemos vivido una prolongación del viejo régimen que evitó el desarrollo y la evolución sociopolítica en nuestra tierra”, refirió.

Pese a la riqueza natural de Tabasco, indicó, los gobiernos le han quedado a deber sumiéndolo en una situación de precariedad en seguridad, salud, educación, infraestructura y empleo.

Por ello, en nombre de la reconciliación llamó a dejar a un lado las diferencias generadas por las cuestiones electorales y las reacciones degenerativas inspiradas por intereses creados.

En sesión solemne, enfatizó que la voluntad política de su gobierno para lograr la reconciliación de la sociedad tabasqueña no está en duda y se materializará en un pluralismo dinámico donde todos los actores sociales y económicos jugarán un rol importante a la hora de consultar, de planear y de tomar las decisiones que los involucren.

Acompañado de su esposa e hijos, de sus padres, así como de los integrantes de su gabinete que iniciarán funciones el primer minuto de mañana 1 de enero, expuso que recibe un estado con grandes déficits y desafíos.

El más preocupante, dijo, es la situación de inseguridad que se vive desde hace largo tiempo y que se ha agudizado en los últimos años situando a Tabasco en los primeros lugares de incidencia delictiva.

Frente ex gobernadores como Enrique González Pedrero, Manuel Gurría Ordóñez, Víctor Manuel Barceló y Manuel Andrade –Andrés Granier sigue encarcelado y Arturo Núñez no asistió ante quien lo substituye- indicó que la realidad del actual Tabasco deja al descubierto que los miles de millones de pesos invertidos y las políticas públicas ejecutadas no rindieron los frutos esperados.

“Por ello, desde la campaña he sostenido, y lo refrendo esta mañana, que, con equipamiento, inteligencia, armamento, capacitación, mejores sueldos y prestaciones para los policías, acompañado de un plan estratégico integral, se podrá combatir la inseguridad que azota a Tabasco”, resaltó.

Aseguró que cumplirá con su obligación constitucional de garantizar la seguridad en la persona y bienes de los tabasqueños mediante la lucha en contra de la inseguridad para que nunca más se viva con miedo.

En el recinto, ampliado en su número de butacas al habilitarse una estructura en la zona del vestíbulo y frente a legisladores federales invitados, agregó que para nadie es un secreto la grave crisis en que está inmerso el sector salud.

Por sexenios, enfatizó, la corrupción ha sido la constante en el sector salud de Tabasco, donde ha persistido una confabulación y complicidad entre quienes han administrado el sector con pseudo empresarios, con proveedores o con políticos.

“En fin, es como una horda de piratas descontrolada y hambrienta que tiene como botín el presupuesto, los insumos, los medicamentos”.

En consecuencia, abundó, el sector salud no puede seguir siendo un régimen de complicidades y rehén de cacicazgos simulados en la bata blanca porque tal situación ha comprometido los servicios de salud en el estado y puesto en riesgo la vida de los tabasqueños.

Ante representantes empresariales, de distintos sectores productivos y de la sociedad civil, mencionó que su gobierno será coadyuvante con el gobierno federal y en los próximos seis meses se regularizarán los servicios de salud.

Además, ponderó, habrá transparencia total en las adquisiciones y proveedurías, se dejará de lucrar y se acabará la corrupción en el sector salud y en todas las áreas del gobierno del estado.

Igual de preocupante, añadió, es el estado en que se encuentra la educación en Tabasco en infraestructura y la falta de una educación de calidad por lo cual la educación será una prioridad para su gobierno.

Segundo gobernador que en rendir protesta en el recinto oficial del Congreso con la presencia del presidente de la República en turno –en 2001 lo hizo el priista Manuel Andrade ante el panista Vicente Fox-, el primer gobernador emanado de Morena mencionó que el petróleo ha sido fuente de riqueza para el país.

No obstante, expuso, las consecuencias para Tabasco han sido incalculables en contaminación, por lo cual el estado está urgido de una nueva relación con Petróleos Mexicanos que permita encauzar y solucionar los conflictos generados por las reclamaciones de daños.

Hoy, dijo, se abre un nuevo ciclo en la relación con Pemex y la refinería en Dos Bocas es un proyecto que apoya y en el que cree porque aparte de cumplir con el objetivo de atender la demanda del consumo nacional de combustibles, se forjará una nueva relación productiva con Tabasco.