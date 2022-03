El consejo del Instituto Cultural de León tomó protesta en la sala de Cabildos de la presidencia municipal, encabezada por la alcaldesa

Carolina Esqueda

León.- El consejo del Instituto Cultural de León 2022-2024 rindió protesta esta mañana, con el ex presidente del patronato de la Feria, Gabriel Pérez Navarro a la cabeza y el director de la paramunicipal, Mario Méndez Manrique en la secretaría.

La toma de protesta tuvo lugar en la sala de Cabildos de la presidencia municipal, encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Ella les pidió trabajar en la transformación de la ciudad a través de la cultura, atendiendo sobre todo las distintas expresiones artísticas de la población joven.

Posteriormente la sesión de instalación del consejo del Instituto Cultural de León, donde se aprobó la presidencia de Pérez Navarro, se llevó a cabo en el Teatro Doblado a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

Los integrantes

El resto del consejo quedó integrado por María Adriana Camarena De Obeso del Instituto Estatal De La Cultura de Guanajuato. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo del Forum Cultural Guanajuato. Michell Salim Abugaber del sector empresarial. Juan Pablo Torres Ortega, Enrique Rico Ascencio y Arturo Torres Romero del sector artístico. Ivonne Jannette Pérez Wilson, Martha Paola Rebollo Huitrón e Iret Vallejo Estevan del sector educativo, así como Mauricio Blas Battaglia Velázquez y María Del Pilar Rodríguez Orozco del sector social.

Pérez Navarro terminó su periodo de 6 años al frente del Patronato de la Feria entre fuertes cuestionamientos por sobrecostos durante la realización de la edición 2019.

Sin embargo, no fueron sometidos a ninguna auditoría integral ni fueron escrutados por la Contraloría municipal.

Los nombramientos del nuevo consejo del ICL también fueron objeto de críticas de un grupo de artistas.

Critican nombramientos

Lo consideraron elitista y alejado de la realidad de la cultura en los barrios.

Mario Méndez respondió asegurando que su trabajo irá de la mano con el programa de gobierno.

Señaló que ya llevan a cabo 3 actividades permanentes de acercamiento a los sectores populares.

Esto durante las ediciones de “Mi barrio habla” y Pase Verde con “Cultura activa”, además de uno denominado “Cultura en los barrios”.

“Estas quejas no han llegado a nivel propuesta, por lo menos en mi dirección esto no se ha atendido porque no ha llegado. Estas inquietudes las desconozco, pero lo que puedo decir es que estamos totalmente ligados al programa de gobierno y es una de las metas llegar a los barrios y llevar la cultura, y no nada más eso, también ser observador de las manifestaciones propias de las delegaciones porque no podemos hablar de cultura como una cuestión hegemónica, sino que hay que estar atento a las necesidades de cada una de las zonas de la ciudad” defendió el titular del ICL.

