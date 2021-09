Luz Elena Escobar

León.- A través de un video, el alcalde Héctor López Santillana presentó los resultados de su tercer Informe de Gobierno en la sala de Cabildos. Luego, agradeció el trabajo de los servidores públicos “que pusieron por encima de cualquier interés político servir a los leoneses, así como a quienes no le dieron el voto de confianza y a cambio recibió la crítica”.

“Los resultados no son el trabajo de una persona. Estos son los resultados del trabajo, esfuerzo y dedicación de este Ayuntamiento y de más de 6 mil 800 personas que trabajan en la administración pública construyendo la grandeza de esta ciudad. Para todos ellos, mi gratitud y reconocimiento”.

Agradeció la crítica y a quienes no le dieron el voto de confianza, “pero que a cambio sus propuesta para hacer un mejor gobierno responsable”. Y expresó: “pero hablo de la crítica pensante que ayuda a mejorar, no la critica que se hace desde la comodidad de una oficina, a la cual se le paga un sueldo por destruir, la cual no aporta nada”.

El alcalde mencionó que León tiene mucha historia que presumir, pero también mucho por hacer, por lo que en su gobierno se atendieron problemas de raíz, diciendo no a las soluciones cortoplacistas ni a las ocurrencias, que para muchos pueden ser rentables políticamente, pero que comprometen el futuro de las familias.

“Estoy convencido que se debe gobernar más allá de lo inmediato, gobernar con visión de futuro, pensando en las nuevas generaciones y no en las próximas elecciones. Sobre todo, aprendimos que la participación es la esencia de la trasformación. En León siempre hubo ciudadanos participando y quien no participa, pierde el derecho a quejarse”.

Los retos de la ciudad

Por tal razón, el alcalde mencionó que un informe de gobierno es una oportunidad para hacer un balance y valorar cuánto se avanzó, pero también cuestionarse sobre el camino que queda por delante. En este sentido, reconoció que el tema de seguridad es el principal e importante reto en la ciudad.

“Combatir el crimen organizado es un trabajo que requiere de la coordinación de los tres Órganos de Gobierno, y de la mano de la sociedad”, dijo y agregó que el segundo reto es tener “un León ordenado y compacto, donde todo los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades”.

El tercer reto, comentó, es la sustentabilidad, “por lo que en la ciudad se cuenta con un plan maestro para la ciudad” en esta materia y mencionó que se busca garantizar fuentes de agua en la ciudad, por lo que refirió nuevamente como una solución el proyecto El Zapotillo.

“Se trata de actuar hoy para el León del futuro. El cambio climático, el calentamiento global, la pandemia, los grandes desastres naturales… han sido un fuerte reclamo de la naturaleza por nuestra falta de respeto a nuestro planeta. Esto que acabamos de mencionar son retos que tiene León de largo alcance, que para resolverlos se requiere de continuidad, y la participación ciudadana”.

Finalmente, agradeció al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por su compromiso con la ciudad y “por hacer de las familias leonesas una prioridad para su gobierno”. A los partidos políticos, los invitó a predicar unión y no división.

“A los leoneses, no se queden nunca de brazos cruzados, porque ustedes van hacer que las cosas mejoren. Para un servidor ha sido un privilegio servir a León como presidente municipal”.

