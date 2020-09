Rinde alcalde de Moroleón su segundo informe de gobierno

Luis Telles

Moroleón.- Clientes del banco Banamex, denunciaron que cumplieron ya más de tres semanas sin servicio en la única sucursal que se tiene en la zona metropolitana Moroleón, Uriangato y Yuriria, ubicada frente a la presidencia municipal de Moroleón, y lo preocupante es que les recomendaron acudir a Valle de Santiago y la sucursal se encuentra igual, cerrada por problemas de contagios por Covid-19.

Fernando dijo que desde hace más de 20 días no tienen servicio en Banamex Moroleón, “en Uriangato y Yuriria, no hay banco, y tampoco tenemos servicio en los cajeros”.

Agregaron molestos que al estar cerrada la sucursal, no hay servicio a clientes, aperturas de cuentas, checar las inversiones, poner dinero a plazo, solicitar estados de cuenta, todo lo que se hace en el interior con los ejecutivos, “al estar cerrado el banco, no podemos hacerlo, hay un letrero que se nos invitaba acudir a la sucursal de Valle de Santiago, pero dicha sucursal tiene el mismo problema”.

Agregaron que al no tener el personal trabajando en la sucursal, no se le da mantenimiento de efectivo a los cajeros automáticos, “en toda la zona sur no tenemos servicio de este banco, podemos realizar algunos depósitos en los oxxos pero con límite de un monto determinado por día, creemos no pueden ser más de 5 mil pesos por movimiento”.

Felipe dijo que es un trabajador y necesita solicitar estado de cuenta para realizar un trámite, y han pasado tres semanas que no lo ha podido sacar, “normalmente como otros trabajadores que tenemos un ingreso bajo, sacamos todo lo que cobramos por semana o quincena, hasta los piquitos y hoy al no poder ir a la sucursal, no lo podemos retirar”.

“Te recomendaron ir a Valle, está igual, sigue Salamanca, pero tienes que hacer una gran fila, una buena espera. Pero que te representa; gastos. Ahí se te va el salario”.

Agregaron que tienen conocidos que se les ha perdido la tarjeta, se reporta al banco y les dan un número de reporte para que acudan a la sucursal por tarjeta nueva, “pero sí está cerrado el banco, dónde sacamos la tarjeta, mucho más triste y la verdad, no se vale más en estos tiempos de pandemia”.

Aviso

En las sucursales de Moroleón y Valle de Santiago, existen hojas pegadas en los vidrios del banco donde se lee el aviso: “Estamos contigo. Para Citibanamex la salud de nuestros clientes y colaboradores es de la mayor importancia. Está sucursal permanecerá cerrada para reducir el riesgo de contagios por Covid-19 (Coronavirus), hasta nuevo aviso y pide consultar a través de la pagina web e invita a utilizar los canales de BancaNet, Citibanamex móvil y cajeros automáticos.