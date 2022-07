La familia habría atacado a los policías de Apaseo el Grande; incluso rompieron la nariz de un elemento con una varilla y le quitaron su arma

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- La madrugada de este domingo, policías de Apaseo el Grande encabezados por el propio director de la corporación, Ulises Castrejón, se enfrentaron a golpes contra integrantes de una familia vecina de Fuentes de Balvanera. De estos hechos resultó un policía con fractura de nariz y dos detenidos.

Durante la madrugada de este domingo circularon dos videos en redes sociales en los que se ve a un grupo de policías encabezados por su director, quienes entran a un domicilio de la colonia Fuentes de Balvanera. Por su parte, la familia integrada por hombres y mujeres de varias edades, trataba de impedirlo. Ellos argumentaban que no tenían orden de cateo. Sin embargo, el video no dura mucho y no se alcanzan a ver más que manotazos.

En un segundo video se observa a un hombre y a los integrantes de la misma familia bloqueando con vehículos el acceso de Apaseo el Grande, por donde está la Cruz Roja. Allí el hombre que aparece a cuadro asegura que esta acción es como protesta por lo ocurrido momentos antes y exige la presencia del alcalde José Luis Oliveros o del propio director de policía para dialogar. Pero el video es corto y no se sabe cómo termina la protesta ocurrida después de la medianoche.

Policías de Apaseo el Grande dan su versión

Para la tarde de este domingo, mediante un boletín de prensa las autoridades ofrecieron su versión. Indican que recibieron el reporte de un abuso en la vía pública en contra de una mujer y la agresión de un menor de edad, primo de la víctima.

Tres policías, dos mujeres y un hombre, se trasladaron al lugar señalado y obtuvieron la denuncia directa de la víctima y su mamá, a quienes resguardaron. En ese momento, recibieron el reporte de una riña en la zona, por lo que la misma unidad de policía acude y en ese acto la mujer agredida reconoció a uno de sus atacantes.

Tras esto, los elementos proceden con la detención del joven identificado, pero en ese momento varias personas comenzaron a atacarlos. Incluso agredieron al policía masculino con una varilla, lo que le provocó lesiones en el cuerpo y la fractura de su nariz. Incluso una de las mujeres atacantes lo despojó de su arma.

Posteriormente, el implicado se resguardó en un domicilio junto con los demás agresores y la mujer que tenía el arma. Por ello, los policías solicitaron el apoyo de más elementos.

Al lugar llegaron mas policías encabezados por el director de la Policía Municipal de Apaseo el Grande, Juan Ulises Rodríguez Castrejón. Los oficiales recuperaron el arma, pero durante el forcejeo se provocó un disparo que no lesionó a nadie.

Familia bloquea el acceso a Apaseo el Grande

Tras esto, los uniformados detuvieron al agresor reportado por acoso. Sin embargo, después de un rato algunos de los familiares convocaron a una manifestación cerrando el acceso principal de la cabecera municipal.

El boletín menciona que al hombre que lidero la manifestación le fue asegurado un automóvil que presentaba diversas anomalías, principalmente por tener colocados estrobos y aparentar ser un vehículo de policía. El vehículo se incautó y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado ( FGE ) razón por la que se encuentra bajo investigaciones ministeriales.

La Policía de Apaseo el Grande intentó dialogar con los manifestantes para evitar afectaciones al libre tránsito por la zona. Sin embargo, por la negativa de los protestante y por pretender tomar actitudes de alteración del orden público, se decidió detener al principal instigador junto con cuatro personas más.

