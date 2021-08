Nancy Venegas

Irapuato.- Con 7 compromisos incumplidos, 3 cumplidos y 11 en proceso de evaluación, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, reprobó al solo cumplir el 43% de los acuerdos que pactó con el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?. Entre los aspectos que incumplió se encuentra el número de policías, la inasistencia del alcalde a las mesas de seguridad y la reducción en accidentes de tránsito.

De acuerdo con el anuario 2020 elaborado por el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, a poco más de un mes de que el presidente municipal Ortiz Gutiérrez concluya su tercer periodo, registró un avance de apenas el 43% en los 21 compromisos que hizo con el organismo.

En conferencia de prensa el director del Observatorio Ciudadano, Raúl Calvillo, informó que uno de los compromisos de contar con 1.8 policías por cada 1 mil habitantes, al cierre del segundo trimestre de este año, faltaban 18 por ciento para poder llegar al objetivo planteado.

“Teniendo todavía una generación más de cadetes en proceso de acreditación la cual se graduará en el mes de octubre y considerando que los 46 elementos de esa academia se graduaran, alcanzaríamos 1.55 elementos lo cual no es suficiente y por ello este compromiso no se cumplirá, rescatamos que se haya avanzado mucho en este tema, la nueva administración contará con una Secretaria de Seguridad Ciudadana con más policías que en administraciones anteriores, lo cual es un avance importante”, dijo Raúl Calvillo.

Con 2 asistencias del alcalde de Irapuato de las 4 reuniones de la mesa de seguridad México S.O.S., tampoco se cumplió el compromiso.

En cuanto a las calles urbanizadas, el compromiso fue urbanizar 250 calles, se urbanizaron 67, es decir hay un déficit del 73%, 183 vialidades. Este apartado no se cumplió al igual que el servicio de energía eléctrica, porque según la CFE, en el municipio 1 mil 120 personas no tienen el servicio que equivalente al .19%. También quedaron pendientes por cumplir la accesibilidad y movilidad no motorizada, transparencia y rendición de cuentas, además de la reducción de accidentes viales.

“Si hubiera alguna calificación que dar sería un 4.3 pero aquí lo que hay que destacar los avances que hay”, comentó el director del Observatorio Ciudadano.

En contraparte, 3 compromisos se cumplieron como la aplicación de pruebas de control de confianza aprobadas por efectivos de seguridad, se mantuvo en el 99% realizadas, el número de agentes de tránsito y los obras de drenaje y alcantarillado.

Otros 11 compromisos están en proceso de evaluación. En el tema de servicio de agua, el déficit de viviendas sin servicio de agua en todo el municipio cierre del 2do trimestre es del 1.2% de viviendas, teniendo todavía posibilidad de cumplirse, igual que la deuda pública.

Según las estadísticas del sistema nacional de seguridad, otros indicadores que también están en evaluación y con altas posibilidad de que se cumplan son la reducción de robos con violencia, de vehículo y a negocio.

