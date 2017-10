Ortiz inicia los trámites rumbo a la reelección

A través del Comité Estatal del PAN, el alcalde de Irapuato

envió el documento

Lorena Ramírez

Irapuato.- Al igual que sus homólogos de la ciudad de León y Salamanca, Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato ya realizó la entrega de su Carta de Intención para buscar repetir en el cargo, sin embargo detalló que la reelección está en manos del partido quien definirá si continúa el proceso.

Aseveró que el documento fue entregado a través del Comité Directivo Estatal de Partido Acción Nacional el miércoles 4 de octubre, y será esta instancia quien se encargue de hacer la llegar a manos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) antes del viernes 7 de octubre, fecha en la que vence el plazo para dicho trámite.

En lo que se refiere a los miembros del Ayuntamiento, detalló que podrían ser varios los miembros del Cabildo los que presenten esta Carta de Intención, aunque esto no asegura que sean incluidos dentro de la planilla del próximo candidato a la presidencia municipal.

Aseguró que este trámite no tiene por qué modificar la labor que realiza como titular de la administración pública.

Cecilia Vázquez García y Susana Cano Bermúdez, son algunas de las regidoras de la actual administración que han comenzado a surgir como algunas de las figuras que tienen la intención de repetir en el cargo y que realizaron lo conducente ante el IEEG.

“Tenemos un programa de trabajo y tienen que darle cumplimiento ellos no tiene que andar en campaña ni pedir permiso porque aún no está definido el candidato ni cargo a ocupar, es sólo manifestar la intención de contender”, comentó.

En cuanto al ambiente que se vive en el PAN nacional tras las declaraciones de Margarita Zavala quien amagó con lanzarse como candidata independiente en caso de que el candidato a la presidencia de México sea Ricardo Anaya, el alcalde irapuatense externó que es un conflicto en el que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debe “dejar de meter mano”.

Lo anterior al asegurar que el expresidente de México no se ha alejado lo suficiente del partido y continua detrás de ciertos asuntos como lo es la traición que Ernesto Cordero realizó al PAN, enfatizando que hay intereses obscuros que podrían crecer previo a las elecciones.

Dijo que en este caso la tarea del partido blanquiazul será aclarar cada uno de los conflictos en tiempo, antes de que esto pueda traer alguna repercusión al propio partido.

“Ahí hay ‘mano negra’ detrás de todo este asunto de las acusaciones contra Ricardo Anaya que son falsas, el tema con Margarita la verdad es un tema del propio Calderón que no se aleja lo necesario y tiene la mano ahí metida en las acciones de Cordero y la traición que hace éste a Acción Nacional”, comentó Ricardo Ortiz.

Yulma Rocha en desacuerdo

Gerardo Barroso

Irapuato.- La diputada federal priista Yulma Rocha Aguilar, criticó que Ricardo Ortiz busque reelegirse, pues asegura que no ha cumplido como gobernante al colocar a Irapuato entre las 50 ciudades más violentas del país.

“¿Cuál será su slogan? Otra vez, ¿vamos a lo seguro?”, cuestionó a través de redes sociales.

Para Rocha, la administración de Ortiz no llama a unidad y al trabajo conjunto, por el contrario, considera que se trata de un gobierno autoritario.

“Sabemos el perfil que tiene el alcalde de intolerancia, de no llamar al diálogo sino al contrario imponer prácticas y decisiones. No me amerita ningún otro calificativo más que la ineficiencia con la que ha actuado en su administración”, comentó.