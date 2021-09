Nayeli García

Irapuato.- Se tendría otro equipo de la Liga Premier antes de que inicie la temporada en menos de dos semanas, anunció el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez quien aclaró que la supuesta cesión de los derechos de la familia San Román a un grupo de empresarios es falso, pues ni siquiera tenían el comodato del estadio Sergio León Chávez.

El presidente municipal reconoció que se ha reunido en las últimas semanas con dos o tres empresarios de fuera de la ciudad y se tienen muy buenos avances, por lo que Irapuato volvería a tener un equipo de Liga Premier, pero ahora sí, con empresarios avalados por la Federación Mexicana de Fútbol.

“Ya no queremos ser sorprendidos, lamentablemente se dio esta situación y se oyen muchas voces de que se van a regalar una franquicia y que la van a tomar x persona, y todo eso es falso, no tiene razón de ser, tenemos un convenio nosotros que está bien claro y puntual, que no se puede ni transmitir los derechos, ni el uso del estadio, ni el uso del uniforme, ni los colores. Lo único cierto y válido son las acciones que la autoridad municipal está realizando y ojalá que se concluya”, compartió.

Esto, ante los rumores, de que Fernando San Román estaría en Irapuato esta semana para hacer ceder los derechos del uso del estadio Sergio León Chávez a un grupo de empresarios, sin embargo, Ricardo Ortiz aclaró que la familia San Román ni siquiera tenían en comodato el inmueble, pues se firmó un convenio de goce y uso limitado, es decir que el estadio sólo podía ser utilizado para los partidos fútbol.

El alcalde aclaró que el Municipio nunca ha perdido la posesión del estadio y conserva el usufructo para poder disponer del inmueble por el tiempo que dure el convenio firmado con la asociación.

Dijo que desde que no se logró el ascenso a la Liga de Expansión, se estuvo trabajando para buscar otro grupo de empresarios que tomaran el equipo, cuyas negociaciones ya están muy avanzadas y existe la posibilidad de que antes de la próxima temporada que inicia este mismo mes, Irapuato tenga un nuevo equipo, el cual sería de expansión.

El estadio Sergio León Chávez, dijo, sí podrá ser utilizado para los partidos, pues se estaría habilitando la zona de tribuna que no fue afectada por el desprendimiento del techo, ya que se juega un partido en casa y otro como visitante, mientras se arreglan los daños.

El monto de daños, aún no está definido, pero están en la espera del dictamen que se mandó hacer a la Universidad de Guanajuato (UG) para empezar con las obras de reparación.

LC