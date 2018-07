Ricardo Ortiz podría regresar hasta la próxima administración

Luego de reunirse con Francisco Javier Alcántara, el presidente municipal con licencia, quien ya iría por su tercer periodo en el cargo, dijo que necesita trabajar en detalles del proceso de entrega-recepción

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde con licencia Ricardo Ortiz Gutiérrez podría no regresar a concluir la administración y esperar hasta que le tomen protesta como por tercera ocasión como presidente municipal para el periodo 2018-2021.

Esta tarde Ricardo Ortiz se reunió con el alcalde interino, Francisco Xavier Alcántara Torres y con integrantes del gabinete para acordar la entrega-recepción de la administración, pues aunque se tiene plazo hasta el 3 de septiembre, dijo que quiere adelantar el proceso e ir eligiendo a las cuatro personas del Ayuntamiento actual para que empiecen a trabajar con el nuevo Cabildo.

Además dijo que quiere analizar el tema de las comisiones para que no suceda lo mismo que el año pasado, en donde los regidores del PRI no acudieron a las citas y no tuvieron la oportunidad de presidir comisiones.

En cuanto a si va a regresar o no a la administración, dijo que es un tema que aún no definen, si regresa hasta el día que tome protesta para su tercer periodo como alcalde y en tanto concluye todos los trámites para la entrega-recepción o dependiendo del avance que se tenga, se reintegra como presidente municipal.

