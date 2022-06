EL PUNTO. Más allá de las discusiones en torno a la transparencia y manejo de los recursos que provienen de la recaudación del .3% del impuesto sobre nóminas en el estado que son importantes, hay otro asunto de fondo que en breve podría ser el tema toral a discutir entre gobierno y empresarios.

NÚMEROS. Se trata de la baja proporción del uso de los recursos provenientes de ese fondo. De acuerdo a las cifras proporcionadas por la secretaría de Finanzas, al cierre de marzo se tiene una disponibilidad de 806 millones de pesos y solo se han ejercido 172 millones en proyectos relacionados a desarrollo social y seguridad de más de mil 700 millones que hay en esa bolsa.

ANTECEDENTE. Y eso, porque 800 millones ya fueron cedidos al gobierno el año pasado para que sean utilizados en el otorgamiento de créditos a empresarios por la pandemia.

LO QUE FALTA. Los otros 806 millones están esperando el concurso de proyectos ejecutivos tras la convocatoria lanzada este martes en el Periódico Oficial del Estado. El punto es que esos proyectos tienen que cubrir las exigencias propias de la burocracia en el ejercicio de recursos públicos.

EL CORTE DE CAJA. Y es que las asociaciones civiles no la tienen fácil al tramitar proyectos productivos que requieren recursos públicos. Que se hayan ejercido 172 millones de pesos en 3 años, significa que se ha ejercido apenas el 10% del total de la recaudación. Es evidente que a ese ritmo, más temprano que tarde ese fondo se convertirá en un factor que requerirá soluciones alternas.

COCTEL. Por un lado, el sector privado, maniatado o condicionado por la burocracia para conseguir recursos lo más rápido posible y del otro, un gobierno urgido de inversión productiva, limitado por un convenio que lo coloca sin la posibilidad de usar cientos de millones de pesos que fueron etiquetados en un Fideicomiso. Demasiadas tentaciones y puntos de tensión en la relación empresarios-gobierno estatal.

LA DEL ESTRIBO…

Desde luego que no lo hacen como rebeldes porque no son kamikazes. Antes de dar el paso, seguro pidieron permiso pero es buena señal que los diputados locales panistas, Víctor Zanella Huerta y Miguel Ángel Salim Alle, solicitarán la comparecencia del titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), Ricardo de la Peña Rodríguez para que aclare dudas surgidas en torno a la arrendadora GTO Leasing Services.

En los últimos días, Correo ha documentado las dudas razonables que existen sobre este proyecto. Desde la glosa del informe, surgieron dudas sobre la operación del mismo. Curiosamente fue el panista Rolando Alcántar uno de los que planteó dudas.

Ricardo de la Peña dijo entonces que en el mediano plazo está previsto con la aprobación de la asamblea de accionistas, el reparto de dividendos. y que por el momento, el monto de los rendimientos no era posible tenerlo a la mano.

Dijo que apenas tenía un proyecto la arrendadora pero prometió que tendrá más y entonces de aquí al 2024 habrá buenos números que reportar.

Está clarísimo que el proyecto no ha sido lo que planteó y soñó el director del ISSEG en enero de 2021. Y como se trata de una apuesta que involucra recursos del fondo de pensiones, la claridad y la transparencia adquiere una relevancia especial.

LUIS ERNESTO AYALA: ¿BATEADOR EMERGENTE PARA EL PAN 2024?

Hace 4 años, el actual presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Luis Ernesto Ayala Torres estaba en plena transformación como un gobernante echado para adelante y con agallas.

Un par de meses antes había asumido el interinato como alcalde de León mientras Héctor López Santillana buscaba refrendar la hegemonía del PAN, cosa que lograría con la mano en la cintura.

Y llamó la atención el perfil echado para adelante de Ayala Torres a quien parecían crearle un personaje en la política que no había mostrado antes.

Luis Ernesto, como síndico en el Ayuntamiento durante el primer trienio del alcalde leonés, tuvo un perfil bajo, incluso avasallado por el protagonismo y el fuego amigo del otro síndico, Carlos Medina; y de pronto, ya como alcalde interino y sin Medina en el entorno, mostró una actitud distinta no se le conocía ni siquiera en sus tiempos de alcalde entre 2000 y 2003.

Ayala en realidad no hizo nada del otro mundo como interino en 2018. Los índices delictivos se mantuvieron en los mismos niveles, la inseguridad no bajó considerablemente.

Pero la simple actitud del alcalde, su sentido de oportunidad para reaccionar, encarar los problemas, ponerse el chaleco antibalas y salir a los operativos nocturnos, ser más protagónico de lo que fue López Santillana, hizo la diferencia.

Hoy es pertinente recordar ese momento justo cuando Ayala Torres se encuentra en una posición, sí importante y estelar en la política guanajuatense como pastor de la bancada azul pero que no ha servido de plataforma a nadie en el PAN para ser candidato a la gubernatura.

Hoy se habla de Jesús Oviedo quien hace un año ocupaba la misma posición que Ayala, como el presunto delfín del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para la gubernatura como la principal opción si el candidato es hombre.

Supongamos que esto es cierto. La pregunta es entonces quién encarna el plan B del gobernador como delfín.

El secretario de Salud Daniel Díaz podría ser una opción aunque según las referencias en el entorno dieguista, ya perdió muchas opciones y si bien ha manejado adecuadamente la pandemia, no da la talla para cosas mayores.

Erandi Bermúdez es la no opción de Diego Sinhue porque se le vincula más con Miguel Márquez y entonces queda en el escenario Luis Ernesto Ayala que podría ser el plan emergente si Jesús Oviedo no da el ancho o la talla que se requiere.

Eso solo el tiempo lo dirá. Y no es que se requiera en el Congreso a un Ayala arrojado y con desplantes como los que tuvo en su paso como alcalde interino en León. No requiere mostrar nada. Es la opción desde ya de un sector del empresariado leonés que sabe que en tiempos bravos puede ser una buena alternativa.

CUANDO LOS MAGISTRADOS REGAÑAN A LOS DIPUTADOS

Había que ver el semblante del diputado priista Adolfo Alfaro después de escuchar la respuesta del Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Plácido Álvarez Cárdenas quien arremetió en contra de las propuestas legislativas que tienden a incrementar las penas por la comisión de un delito.

El magistrado aprovechó su intervención en la revisión de una propuesta de reforma del diputado local priista Adolfo Alfaro para decirle que eso no solo no soluciona el problema de la delincuencia sino que fue más allá y dijo que “las cárceles son verdaderas escuelas del crimen” y no abonan en la reinserción social.

Contrario a la sobriedad que suelen mostrar los invitados de los poderes ejecutivo y judicial el magistrado Alvarez Cárdenas no se anduvo con rodeos y habló de que esta propuesta no es nueva en el Congreso.

Tiro por viaje, diputados de todos los partidos presentan alguna iniciativa para sancionar con mayor severidad algunos delitos. El magistrado dijo ayer en la comisión de Justicia que este tipo de propuestas solo genera una bomba de tiempo en el sistema penitenciario.

La mala fortuna de ser el autor de una propuesta severamente cuestionada fue del priista quien propuso incrementar la punibilidad mínima en homicidio simple doloso; actualmente la pena es de 10 a 25 años de prisión y se busca aumentar de 15 a 25 años con el objetivo que no obtengan su libertad condicionada en 5 años.

Pero la crítica del magistrado no solo alcanza la ligereza y cortedad de miras de los legisladores sino el sistema de reinserción social que prevalece hoy en nuestro país y obvio en nuestro estado.

Un tema es la sobrepoblación en las cárceles que padece ya Guanajuato; ayer le comentaba en la columna del reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En Guanajuato se invertirán recursos para construir otra cárcel. Otro tema es si eso resuelve o no la reinserción social.

