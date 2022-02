El excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, sólo emitió un video desde twitter, pero nadie sabe dónde está

Ciudad de México.- Sólo los abogados de Ricardo Anaya, excandidato presidencial, se presentaron a la audiencia por actos de corrupción. De él sólo se supo más de las acusaciones por persecución política a través de un video de Twitter.

La audiencia en la que se le imputarían delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita tuvo que posponerse. Y aunque nadie, incluyendo sus abogados, sabe dónde está, la FGR descartó una sanción para el panista.

“Hoy por la mañana no hemos podido tener contacto con él (Ricardo Anaya) para saber por qué no venía a la audiencia”, señaló el abogado Eduardo Aguilar. No obstante, según el Instituto Nacional de Migración ( INM ), el político está fuera del país.

El juez decidió no otorgarle una prórroga más al político panista quien pidió ausentarse de su audiencia inicial de imputar. No obstante, la FGR descartó una sanción por su ausencia, pero dejó la puerta abierta para pedir orden de aprehensión en su contra.

Y reaparece con acusaciones

Pero al tiempo que la audiencia se suspendía, Ricardo Anaya reapareció en Twitter acusando, una vez más, persecución política en su contra.

“No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya. Él ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso”. Así arremetió en un video expuesto desde sus redes.

Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso. pic.twitter.com/uJJsNfooVP — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 14, 2022

La audiencia estaba programada a las 9:00 horas . Pero además, se trataba de la quinta ocasión en que la FGR intentaba imputar a Anaya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Supuestamente, el excandidato presidencial recibió más de seis millones de pesos en sobornos para votar a favor de las reformas de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ha tratado de evadir las acusaciones arremetiendo contra López Obrador a quien acusa de “persecución política”.

Pese a todo, hoy nadie —incluyendo a sus abogados— sabe dónde está.

“Hasta las 7:00 horas del 14 de febrero de 2022, Ricardo Anaya Cortés no ha ingresado a territorio nacional. Esto pese a que un juez pidió presentarse de manera presencial en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México”. Así lo informó Kristian Jiménez Hernández, fiscal de la FGR.

