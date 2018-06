Ricardo Anaya dice que no se va a doblar

Acompañado de los presidentes de los tres partidos de la coalición PAN, PRD y MC, denunció haber recibido ya actos de intimidación, pide a Enrique Peña Nieto que saque las manos del proceso

Tlaquepaque, Jal.- El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que desconoce a Juan Barreiro, y pidió al presidente Enrique Peña Nieto, mantenerse ajeno a la elección.

En un video que circuló el jueves en redes sociales, Juan Barreiro, hermano menor del empresario queretano, Manuel Barreiro, quien le compró la nave industrial a Ricardo Anaya en 54 millones de pesos, describe el modus operandi para que el candidato presidencial se hiciera de recursos para su campaña, presuntamente a través de acciones de lavado de dinero.

“No lo conozco y no voy a caer en lo que quiere el PRI, dedicarme a hablar de esto de aquí al 1 de julio, para distraerme, no lo van a lograr”, respondió. “Desde aquí le digo al presidente Enrique Peña Nieto: le exijo que se mantenga ajeno al proceso electoral, que respete la voluntad de los ciudadanos, y que a mí no me va a doblar ni intimidar. Vamos a ganar la elección”, afirmó.

En conferencia de prensa, Anaya Cortés advirtió que “no nos vamos detener, a doblar”, que seguirá adelante hasta el 1 de julio.

Acompañado de los presidentes de los tres partidos de la coalición PAN, PRD y MC, denunció haber recibido ya actos de intimidación “No habrá venganza, pero sí va haber justicia, quien haya cometido actos de corrupción tendrá que pagar las consecuencias”.

La Denuncia

La coalición Por México al Frente presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), para que se investigue dónde y de qué manera se produjo el video presentado este jueves donde el hermano de Manuel Barreiro afirma haber financiado la campaña de Ricardo Anaya Cortés, así lo informó el líder parlamentario del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva.

Y AMLO Andrés Manuel López Obrador aconsejó a Anaya actuar con aplomo ante el video en el que aparece el hermano del empresario Manuel Barreiro acusando al panista sobre presuntos actos de lavado de dinero. “(Anaya) ya no ve lo duro, sino lo tupido. Además no está acostumbrado, yo le aconsejaría a Anaya que se mantenga firme, con aplomo, porque el que se aflige se afloja”.

