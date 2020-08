Ricardo Anaya demanda a Emilio Lozoya por daño moral

Redacción

México. – Luego de que en sus declaraciones el exdirector de Pemex dijera ante la Fiscalía que Ricardo Anaya recibió 6.8 millones de pesos para sus aspiraciones políticas en Querétaro, el exdiputado panista presentó una denuncia en su contra ante el Poder Judicial.

Por medio de Twitter comentó que tal señalamiento es falso: “Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no sólo falsa, sino verdaderamente absurda. No sólo me provoca repudio: la mentira es tan burda que precisó que no resiste el más mínimo análisis”.

Enfatizó que demandó por daño moral a Emilio Lozoya llevando el caso ante un juez para investigar los hechos y valorar las pruebas. Terminó el mensaje con la siguiente sentencia: “La verdad está de mi lado”.

Si quieres saber más al respecto:

G.R