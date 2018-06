Revocan autorización para obra del puente de Marfil

Los particulares no cuentan con permiso vigente de la Comisión Nacional del Agua; determinan en comisión no tocar el tema hasta que los particulares entreguen la documentación respectiva

Guanajuato.- Por no contar con el permiso vigente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se revocó la autorización de construcción que había entregado la Dirección de Desarrollo Urbano para la obra del puente de Marfil y no volverá a tocar el tema en tanto los particulares interesados no integren dicho documento al expediente correspondiente.

Lo anterior se determinó hoy durante una sesión de la Comisión de la de Desarrollo Urbano en la que estuvieron presentes el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez; los directores del Instituto Municipal de Planeación, María Esther Arteaga y el de Desarrollo Urbano, Carlos Morril Yllades; además del director de Partición y Vigilancia, Pedro Ayala Serrato y el inspector del INAH Juan Pérez; todos coincidieron en que se debía parar la obra por no contar con todos los permisos en regla.

Además María Esther Arteaga propuso que se revise el reglamento de cambio de uso de suelo, pues explicó que al parecer no está actualizado y no se está aplicando correctamente a la hora de emitir permisos para construir, o bien revisar a detalle qué criterios se están considerando para dar este tipo de autorizaciones, que en varios casos tiene impacto en espacios patrimonio e históricos, además de áreas verdes.

