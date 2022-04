Hoy se celebrará en nuestro país un acto de participación ciudadana que debiera ser un recurso de preservación de la voluntad popular para retirarle la confianza a un gobernante, sin embargo este proceso es una vil farsa al encontrarse pervertido desde su esencia o naturaleza misma. Resulta que el proceso democrático de este domingo, conforme lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato, denota rasgos de contrariedad y carencia de originalidad desde su génesis misma.

De entrada es sospechoso que haya surgido a iniciativa del mismo gobierno, mediante el uso maquiavélico de los representantes de su partido en el Congreso de la Unión, cual cadalso para auto-ahorcarse, cuando lo lógico debiera ser que su promoción surgiera de la oposición para empoderarse en la exigencia de resultados y actuar ético de quien ocupe la presidencia de la República.

Asimismo, superado este acto de falsa modestia y rectitud política, la Ley establece que quien debe solicitar el uso de este recurso es la ciudadanía, con el firme propósito de revocar el mandato por pérdida de confianza, como establece el Artículo 5-“El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.”- por lo que resulta absurdo pensar que las personas afines al presidente y su partido, que solicitaron la aplicación de este recurso, lo hagan con la intención de dar por concluido el mandato presidencial, lo que de origen invalidaría el recurso ya que lo están usando para promocionar y pedir que siga gobernando.

Al no atender a sus causas formales, el proceso se convierte en un acto ilegal carente de motivación y sustento obligado, mismo que a juzgar por las intenciones engañosas y de falsa presunción, que al quedar evidenciada una causa contraria a la naturaleza del recurso se le puede configurar como vicio formal que debería ser desechado por duda razonable. De hecho los promoventes de la revocación, utilizaron causas falaces desde la petición de apoyo de las firmas de respaldo, ya que su razón y fundamento conforme al espíritu de la ley establecido en el Artículo 11 indica que las firmas debieron recabarse para solicitar la revocación del mandato, no su continuidad, lo que le descalifica por sensu contrario.

Ahora bien, el ejercicio de hoy es tan perverso que su intención subyacente es plenamente contraria a la democracia, ya que se le quiere configurar como subterfugio de una reelección ilegal. Históricamente este medio o estrategia falaz es un recurso que ha sido utilizado por la izquierda para prolongar periodos de usufructo del poder público mediante manipuleos ilegales de la voluntad popular, como ha ocurrido en Venezuela y Bolivia.

Asimismo una vertiente más de la mentira y el engaño de este ejercicio de aparente voluntad popular, es la promoción hostigante que se hace desde el poder mismo, convirtiendo lo que debiera ser un proceso revocatorio en un alarde de ratificación plagado de serias violaciones a la ley que le origina y al marco electoral que le sirve de sustento. Es precisamente por el espectro de irregularidades y atentados a la transparencia y al marco legal que incluso se habla de su invalidación cuando sea calificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, se antoja interesante el escenario que se vaya dibujando conforme avance el día, pues las expectativas indican que las urnas estarán vacías y que como todos los procesos de esta naturaleza, llámense plebiscitos o consultas ciudadanas no lleguen ni al 10 porciento de participación y carezcan de legalidad y efecto vinculante, lo que detonará en descalificaciones y berrinches de alto riesgo para la paz y armonía socio política. Lo ideal es no acudir a votar para no legitimar una farsa atentatoria.

En política los atajos siempre quebrantan la ley