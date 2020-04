‘Reviven’ la nostalgia por las maquinitas

Nayeli García

Irapuato.- Quedarse en casa ha sido difícil para millones de personas que sueñan con volver a salir a las calles y recuperar su libertad, pero algunos otros sueñan con volver a ver a sus familias, que un día desaparecieron sin dejar rastro y será hasta entonces que vuelvan a sentirse nuevamente feliz.

La pandemia del ‘Covid-19’ no ha logrado detener la violencia que se vive en Guanajuato ni mucho menos las desapariciones de personas, por lo que algunos de los colectivo de búsqueda no se han detenido y trabajan para hacer visible este problema que sigue presente en el estado y que parece no detenerse, ahora través de la página Mujeres Desaparecidas Guanajuato.

El perfil fue abierto en las redes sociales esta semana, en donde se busca visibilizar que la desaparición de mujeres no se ha detenido y no sólo afecta a una o dos ciudades, sino que es un problema en el estado y en el país.

Tan solo en Irapuato, según el perfil ‘Desaparecidos Irapuato’ de los 145 perfiles denunciados como desaparecidos, 35 de ellos son mujeres que desaparecieron en Irapuato.

Según la información vertida en este, que es uno de los perfiles que se dedica a la difusión de personas desaparecidas con más de 45 mil seguidores, ha dado cuenta de la desaparición de 35 mujeres, algunas de ellas desde el 2014, de las cuales cinco fueron localizadas sin vida.

Entre las víctimas de desaparición están mujeres desde los 2 años de edad hasta los 57, de la cuáles en nueve casos se dio a conocer que se las llevaron a la fuerza, en tres casos desaparecieron por problemas familiares, y un caso es el de Kimberly, la pequeña de dos años que fue secuestrada en el 2014, luego de que sus padres fueron asesinados.