Reviven el meme ‘me dijiste que’ volviéndolo obras de arte

Redacción

Ciudad de México.- ‘Me dijiste que’ fue uno de los memes más populares del año pasado, en la icónica imagen se observa a una mujer que llena de ira le reprocha algo a un gato blanco que sentado ante una ensalada, le contesta burlón e impasible.

Pero los usuarios no han dejado morir a esta famosa imagen ya que en redes se ha registrado una ola de adaptaciones que reinterpretaron la imagen como si de una obra de arte se tratase.

En las últimas semanas numerosos usuarios llenaron Twitter con versiones en diferentes estilos, desde pinturas rupestres hasta jeroglíficos egipcios pasando por antiguas ilustraciones japoneses o indias.

Ok here’s my contribution to the Woman Yelling at Cat meme X Lascaux hahaha thanks to @Naminational for the crazy idea. pic.twitter.com/aAL4KRtXKV — Amy (@Tsukiyono) January 24, 2020

Back in November, I introduced to the world my memephora series beginning with this gem now available in my shop. Link in bio. #Catmeme #catmemes #womanyellingatcat #womanyellingatacat pic.twitter.com/tAPn5ogwzi — JD Cox (@DancingHeron) January 23, 2020

So my uncle Wangchuk is a traditional Tibetan artist and he made this Tibetan thangka version of the cat meme. #Catmeme #WomanYellingAtCat #Tibetan #Thangka #Art pic.twitter.com/Pyvha7Ahwo — Urgyen (@UrgyenB) January 23, 2020

For some reason I was craving dim sum yesterday. Realized why today 👀 Had this in my feed! #womanyellingatcat #catmeme pic.twitter.com/FKLiQ94tJy — Morgane Peng (@morganepeng) January 23, 2020

#Ukiyoe version of the “Woman yelling at cat” meme is the past/present crossover I didn’t know I needed until now. pic.twitter.com/90ldENqPHI — Michael Bosack (@MikeBosack) January 14, 2020

The woman yelling at a cat has been made into an ancient Egyptian meme.

“I’m Queen Cleopatra, everyone knows me.”

Cat: “I’m trying to understand, how did a cigarette packet talk?”

(Cleopatra is the name of an Egyptian cigarette brand). pic.twitter.com/J8YRoWnuAj — Amro Ali (@_amroali) December 2, 2019

Un usuario de Reddit incluso creó un escudo heráldico con los protagonistas del meme.

No solo el mundo del arte inspiró los trabajos de los internautas. Así, también aparecieron versiones protagonizadas por los duques de Sussex y la reina Isabel II o por personajes de la saga ‘Star Wars‘.

In honor of the release of “The Mandalorian,” here’s a “Star Wars” take on the “Woman yelling at cat” meme.https://t.co/PArHJl70ZR pic.twitter.com/QnRh6lENQf — 🎹 Joey deVilla, Tampa Bay’s Accordion Guy! (@AccordionGuy) November 12, 2019

Incluso se puede encontrar una versión con música épica de la que clama ser “la mejor obra de arte de todos los tiempos”:

Best artwork of all time…😭 pic.twitter.com/DYABnXiywz — 𝐀𝐮 𝐧𝐨𝐦 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭 (@aunomdelart) December 30, 2019

*Con información de RT

LC