‘Revive’ Salma a Frida Kahlo en exposición

La actriz, cautivó al público con su carisma y estilo bromista durante la noche de gala en Londres a la que asistieron unas mil personas del mundo de las artes

Notimex

CDMX.- La actriz mexicana Salma Hayek lució un traje de Tehuana de gala durante la inauguración de la exposición de los vestidos y objetos personales de Frida Kahlo en el museo Victoria & Alberto (V&A) de Londres.

A poco más de 15 años del estreno de la cinta Frida, la actriz sorprendió a los invitados especiales con un traje bordado a mano sobre terciopelo negro y flores en la cabeza y saludó al público con un ‘Viva México’.

“Descubrí a Frida Kahlo cuando tenía 14 años, una amiga me enseñó algunas de sus pinturas, pero me parecieron horrorosas y escalofriantes. Recuerdo dos de ellas, especialmente una de ellas era ‘Mi nacimiento’ y la otra era ‘Unos cuantos piquetitos’. Las pinturas me intrigaron y quise regresar a ver estas pinturas tan horrorosas que a través de los años aprendí a amar y han sido muy, muy importantes en mi vida”, aseguró la actriz.

Salma Hayek comenzó a investigar más sobre la artista y su fascinación culminó con la película ‘Frida’ (2002) una cinta sobre la polémica pintora mexicana del siglo XX.

“Ella cambió mi vida de muchas maneras. Recuerdo que una de las cosas que me inspiró a hacer la película es que todo mundo la veía como una víctima…y después me di cuenta que Frida Kahlo no era una víctima y que había tenido la más hermosa relación con la vida.” comentó Hayek.

Señaló que su relación con la moda fue “profunda” y escogía con detalle los vestidos, las joyas, el maquillaje y el perfume que se iba a poner cada día.

Frida Kahlo creó su propia imagen pública y fue evolucionando a través de los años en su estilo de peinarse y vestirse.

La actriz, quien reside en esta ciudad, cautivó al público con su carisma y estilo bromista durante la noche de gala a la que asistieron unas mil personas del mundo de las artes y la cultura.

“Me van a tener que perdonar porque cuando me emociono o cuando me emborracho -pero no es el caso ahora- mi inglés es muy muy malo, pero espero que no sea el caso y que puedan entender algunos de mis sentimientos”.

