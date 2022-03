La comisión revisará el tema del aumento de dos pesos en la tarifa del transporte público en Salamanca, pues no tiene la validez

Cuca Domínguez

Salamanca .-Quedó integrada la Comisión Mixta Tarifaria la cual sesionará para revisar las tarifas del trasporte de ruta fija, que desde febrero del 2021 aumentaron dos pesos sin la autorización del Ayuntamiento.

El alcalde César Prieto Gallardo, destacó que la Comisión Mixta de la administración pasada dictaminó y aprobó un aumento a la tarifa del servicio público de transporte, sin embargo, no lo pasó por el pleno del Ayuntamiento y por lo tanto no tiene validez.

Foto: archivo

“Por ello con esta nueva Comisión Mixta Tarifaria vamos a avanzar, se revisará de nuevo la información y veremos si procede o no un aumento y eso lo determinará ésta comisión mixta, luego de que la tarifa autorizada está en 8 pesos; por ello le pedí al Director de Movilidad que estuviera al pendiente de las tarifas y que estuviera multando a quien no estuviera abocado a este tema, que se aplique la normatividad; pero con esta comisión mixta tendremos la certeza de cuánto se aumenta o si no se aumenta estar ciertos de lo que debe de ser”, precisó.

Lee también: Harán evaluación del transporte público de Salamanca para conocer estado de las unidades

Aprueban Plan de Obra Pública

Además en esta sesión , se aprobó el programa anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma; al respecto el presidente municipal dijo que no son más de 2 mil millones de pesos, pero que gestionarán con el estado y la federación para bajar más recursos y llevar a cabo obras en pro de la ciudadanía.

“Sé que como presupuesto el municipio está limitado al tema de las participaciones federales, a nuestro propio ingreso; aquí se enlistan las obras necesarias en zona urbana y rural, es un plan ambicioso, se autorizó con la intención de mejorar los proceso de las cientos de obras aprobadas por el COPLADEM. Nuestra realidad es que no llegamos a los 2 mil millones de pesos, pero haciendo todo el esfuerzo para gestionar ante el estado y la federación para bajar el mayor recurso posible”, precisó.

Foto: Cuca Domínguez

Asimismo, se aprobaron dos dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la Modificación de la Plantilla Laboral y el Tabulador de Percepciones Fijas y Variables de la Administración Pública Municipal y el de los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2022.

Podría interesarte: Tiraderos clandestinos en Salamanca: una raya más al tigre de contaminación

MJSP