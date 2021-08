María Espino

Guanajuato.- Con el objetivo de encontrar las opciones adecuadas para regularizar a las familias capitalinas que viven en asentamientos irregulares, el gobierno capitalino buscará realizar una consulta ciudadana para determinar la viabilidad de autorizar la permanecía de los asentamientos y de vender los terrenos a un bajo costo para que los ciudadanos que viven en esta situación no sean presa de personas que se han dedicado a estafarlos.

Alejandro Navarro Saldaña, Presidente municipal de la ciudad de Guanajuato, manifestó lo anterior y señaló que él ha recibido quejas de ciudadanos que están siendo extorsionados por personas que les aseguran les venderán los terrenos en los que viven cuando no tiene facultad para hacerlo y sólo engañan a la gente.

Aunque no refirió la cantidad de los asentamientos irregulares, Alejandro Navarro recordó que a lo largo de la actual administración se han entregado 150 escrituras con las que se han beneficiado a la misma cantidad de familias capitalinas que ahora cuentan con la certeza jurídica de su patrimonio y lo mismo buscará hacer con las otras familias que aún viven en condiciones inciertas al mantener sus viviendas sobre predios irregulares.

“Pedí al ingeniero Carlos Chávez (regidor) que si no nos alcanza el tiempo para que lo puedan subir a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que subiera directo al Ayuntamiento en las próximas sesiones la petición de una Consulta Ciudadana, no sé cuál sea exactamente el mecanismo para que Cerro de la Aldana, Presas de Guanajuato, no sé si sea Colita del Encino se vayan a consulta pública y luego de que nadie se sienta afectado o se escuchen las voces se puedan otorgar los terrenos a las personas”.

Navarro apuntó que no serían gratis, se venderían a costos accesibles para que la gente los pueda adquirir y con ello frenar a aquellas personas que se estén queriendo “pasar de lanza vendiendo terrenos que no son de ellos”.

Alejandro Navarro contó que en algunas zonas con asentamientos irregulares hay personas intentando aprovechar la situación para sacar dinero fácil estafando a la gente.

Por tal situación el alcalde comentó que solicitó al titular de la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, que se comunicara con la persona de la Venada que le mando un mensaje reportando un hombre que les cobra semanalmente para hacer las calles y regularizar la zona. Esto para que se le explicara cómo son los procesos legales y no sean engañados.

Finalmente comentó que en dicha consulta será Protección Civil municipal en colaboración con los colegios especializados en el tema quienes definan la viabilidad habitacional de los terrenos con asentamientos irregulares, así como también descartar que tengan dueño para que se pueda proceder a vender y escriturar.

LC